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Санкции ЕС против России будут продлены 12 декабря

Экономические санкции ЕС против России завтра будут продлены на 6 месяцев. Об этом написал в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк.

России продлят санкции за оккупацию Крыма.

"По прогнозам официального представителя Еврокомиссии, санкции в отношении России, как ожидается, будут продлены на 6 месяцев завтра в ЕС", - написал Йозвяк.

Напомним, в аннексированном Крыму работает и обходит международные санкции компания, связанная с немецким авиаперевозчиком Lufthansa. Санкции ЕС напрямую запрещают инвестиции в туристический и транспортный секторы на территории аннексированного Крыма. Официально установить, считается ли деятельность компании, связанной с Lufthansa, нарушением санкций, может Европейский суд.

Отметим, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения минских договоренностей.

Фон дер Ляйен также заверила, что Европейский союз будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.