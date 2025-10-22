ua en ru
Головна » Новини » Політика

Євросоюз погодив 19-й пакет санкцій проти Росії

Брюссель, Середа 22 жовтня 2025 22:13
Євросоюз погодив 19-й пакет санкцій проти Росії Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Європейські посли погодили 19-й за рахунком пакет санкцій проти Російської Федерації за війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост брюссельського репортера "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в соціальній мережі Х.

"Санкції ЄС проти Росії, нарешті, були погоджені сьогодні ввечері! 19-й пакет з моменту повномасштабного вторгнення в Україну", - написав він.

Що має увійти до 19-го пакету

Як писав Bloomberg, основний акцент цього пакета - позбавлення Москви енергетичних доходів, а також посилення тиску на Володимира Путіна для початку мирних переговорів.

За даними видання, до 19-го пакета мають увійти:

  • заборона на імпорт скрапленого природного газу з Росії з січня 2027 року - на рік раніше, ніж планувалося раніше
  • санкції проти російських банків, фінансових структур у Центральній Азії та кількох криптобірж (допомагають з обходом санкцій)
  • торговельні обмеження проти китайських та індійських компаній
  • заборона на експорт товарів на суму понад 40 млрд євро (мінерали, кераміка і гума)
  • ще понад 100 танкерів тіньового нафтового флоту

Також повідомлялося, що протягом кількох тижнів узгодження блокували Австрія, Угорщина та Словаччина.

Австрія намагалася домогтися розморожування активів російського олігарха Олега Дерипаски, щоб компенсувати збитки банку Raiffeisen у Росії. Але ця вимога не отримала підтримки, і в підсумку Відень зняв блок.

Угорщина також передумала блокувати 19-й пакет. Як зазначив міністр закордонних справ Петер Сійярто, основні національні інтереси Будапешта не порушено.

Словаччина зняла заперечення після того, як у підсумкові висновки саміту внесли пункт про необхідність зниження високих цін на енергоносії в ЄС.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, Євросоюз має включити до списку санкцій два китайські нафтопереробні заводи.

Очікується, що 19-й пакет має бути офіційно введений і набути чинності вже цього тижня. У Єврокомісії запевнили, що він не буде останнім.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія програла Європу американцям, оскільки саме США нарощують свою частку у постачанні природного газу.

