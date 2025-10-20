ua en ru
Головна » Новини » У світі

ЄС запровадить 19-й пакет санкцій проти Росії цього тижня, - Каллас

Люксембург, Понеділок 20 жовтня 2025 17:09
ЄС запровадить 19-й пакет санкцій проти Росії цього тижня, - Каллас Фото: Кая Каллас, верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що 19-й пакет антиросійських санкцій буде запроваджено цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Євросоюзу.

"Цього тижня ми плануємо прийняти новий пакет значних санкцій проти Росії. Кожне євро, в якому ми відмовляємо Росії, це євро, яке вона не може витратити на війну", - наголосила вона.

За словами Каллас, сьогодні, 20 жовтня, міністри заявили, що після 19-го пакету повинна початися робота над наступним пакетом. Вона додала, що цей санкційний пакет не буде останнім.

Антиросійські санкції

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала для обговорення європейських країн 19-й пакет антиросійських санкцій ще 19 вересня. Вони, зокрема, передбачають повну відмову від імпорту російського газу до країн ЄС до 1 січня 2027 року.

У 19-му пакеті Євросоюз планує запровадити жорсткіші обмеження щодо Росії. Під ударом будуть три ключові для Кремля сфери - російська енергетика, фінансові послуги та торгівля.

Зазначимо, в ЄС розуміють, що проросійські лідери Угорщини та Словаччини будуть намагатися заблокувати нові обмеження проти Кремля. Саме тому Єврокомісія запропонувала нову схему голосування, яка виключає спробу Будапешта та Братислави заблокувати обмеження.

РБК-Україна раніше писало, що Австрія погодилась на ухвалення нового санкційного пакета Європейського Союзу проти Росії. Тим самим вона зняла ключову перешкоду для голосування за санкції цього тижня.

До слова, президент США Дональд Трамп вважає, що зараз, можливо, не час вводити нові антиросійські санкції. Він планує обговорити це питання з республіканськими лідерами в Конгресі США.

