ЄС занесе два китайських НПЗ до нового пакету санкцій, - Reuters
Європейський Союз готує 19-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійдуть чотири китайські компанії, пов'язані з нафтовою галуззю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
До списку занесено два китайські нафтопереробні заводи, одну торговельну фірму і ще одну структуру, яка брала участь у схемах обходу санкцій.
За даними дипломатичних джерел ЄС, ці фірми допомагали Москві обходити західні обмеження.
ЄС з літа придивлявся до деяких китайських нафтопереробних заводів, які закуповували російську нафту в тіньового флоту Москви, який уже перебуває під санкціями.
Разом з іншими країнами "Великої сімки" (G7) ЄС намагається ще більше виснажити кошти Росії, необхідні для фінансування війни проти України, скорочуючи її життєво важливі доходи від продажу нафти і газу.
Рішення вже погоджено, але не затверджено остаточно
Фінальний текст санкційного пакета вже узгоджено країнами-членами, проте його ухвалення поки що відкладено. Як зазначають джерела, затримка пов'язана із запереченнями Словаччини з питань, що не стосуються санкцій.
Дипломати ЄС очікують, що пакет заходів, спочатку запропонований місяць тому, буде ухвалено до кінця цього тижня.
Для затвердження санкцій потрібне одноголосне рішення всіх країн ЄС.
Ключовий союзник Москви
Китай є ключовим союзником Росії в її війні проти України, забезпечуючи фінансування за рахунок купівлі сировини.
Китай купує приблизно половину російського експорту сирої нафти. Китайські НПЗ традиційно віддають перевагу сорту ESPO з Далекого Сходу Росії.
Крім того, після того, як Москва втратила європейський ринок, до Китаю йде російський газ. За даними Мінекономіки РФ, протягом найближчих трьох років ціна газу для Китаю буде щонайменше на 27% нижчою, ніж для Туреччини і решти клієнтів у Європі. У 2025 році розрив цін досягне 38%.
Прогнози показують, що розворот у бік Китаю не зміг компенсувати втрату більшості європейських ринків.