Росія програла Європу американцям, - Зеленський

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 10:12
UA EN RU
Росія програла Європу американцям, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Росія більше не контролює європейський газовий ринок. США заповнюють нішу, яку втратила Москва, і планують інвестиції в Україну.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський журналістам 19 жовтня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

США замінили Росію в Європі

За словами президента, Москва фактично втратила свої енергетичні позиції в Європі. "Американці все одно повністю витіснять "руській" газ з Європи. Ми маємо зрозуміти - не зважаючи на ті чи інші домовленості, Росія Європу програла американцям", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна також зробила свій внесок у цей процес. "Безумовно, Україна допомогла", - додав глава держави.

США зацікавлені в українському ринку

Зеленський повідомив, що американські енергетичні компанії планують вийти на український ринок.

"Один із прикладів - це двосторонній газовий проєкт з американцями - як варіант ставити LNG-термінал в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього", - пояснив він.

Президент зазначив, що цей проєкт уже був представлений у Білому домі та американським компаніям.

"Це великий газовий проєкт. Ми можемо говорити про американський газ. Вони бачать, що у нас найбільше газосховищ, що у нас є мережа. Їм це цікаво", - підкреслив Зеленський.

Контекст

Україна виступає за зменшення енергетичної залежності Європи від Росії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ країни ЄС різко скоротили імпорт російського газу, натомість збільшивши постачання зрідженого газу зі США.

ЄС готується до ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії, який передбачає заборону російського газу до кінця 2027 року.

Сполучені Штати наполягають на прискоренні розриву енергетичних зв'язків Європи з Москвою і збільшенні закупівель американського скрапленого газу. У спільній заяві ЄС і США йдеться про плани укласти енергетичні угоди на суму 750 млрд доларів протягом найближчих трьох років.

