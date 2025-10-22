Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России
Европейские послы согласовали 19-й по счета пакет санкций против Российской Федерации за войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост брюссельского репортера "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в социальной сети Х.
"Санкции ЕС против России, наконец, были согласованы сегодня вечером! 19-й пакет с момента полномасштабного вторжения в Украину", - написал он.
Что должно войти в 19-й пакет
Как писал Bloomberg, основной акцент этого пакета - лишение Москвы энергетических доходов, а также усиление давления на Владимира Путина для начала мирных переговоров.
По данным издания, в 19-й пакет должны войти:
- запрет на импорт сжиженного природного газа из России с января 2027 года - на год раньше, чем планировалось ранее
- санкции против российских банков, финансовых структур в Центральной Азии и нескольких криптобирж (помогают с обходом санкций)
- торговые ограничения против китайских и индийских компаний
- запрет на экспорт товаров на сумму более 40 млрд евро (минералы, керамика и резина)
- еще более 100 танкеров теневого нефтяного флота
Также сообщалось, что в течение нескольких недель согласование блокировали Австрия, Венгрия и Словакия.
Австрия пыталась добиться разморозки активов российского олигарха Олега Дерипаски, чтобы компенсировать убытки банка Raiffeisen в России. Но это требование не получило поддержки, и в итоге Вена сняла блок.
Венгрия также передумала блокировать 19-й пакет. Как отметил министр иностранных дел Петер Сийярто, основные национальные интересы Будапешта не задеты.
Словакия сняла возражения после того, как в итоговые выводы саммита внесли пункт о необходимости снижения высоких цен на энергоносители в ЕС.
Напомним, по информации Reuters, Евросоюз должен включить в санкционный список будут включены два китайских нефтеперерабатывающих завода.
Ожидается, что 19-й пакет должен быть официально введен и вступить в силу уже на этой неделе. В Еврокомиссии заверили, что он не будет последним.
Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграла Европу американцам, поскольку именно США наращивают свою долю в поставках природного газа.