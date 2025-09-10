ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Євросоюз готує санкції проти Росії, але без удару по нафті й газу, - WSJ

Брюссель, Середа 10 вересня 2025 16:37
UA EN RU
Євросоюз готує санкції проти Росії, але без удару по нафті й газу, - WSJ Фото: у нових санкціях ЄС проти Росії не буде обмежень на нафту й газ (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Євросоюз у новому пакеті санкцій проти Росії не зачепить енергоринок РФ через економічні наслідки і "делікатність теми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

У рамках підготовки 19-го пакета санкцій проти Росії в Євросоюзі вирішили не вдаватися до додаткових кроків, які могли б ще більше скоротити закупівлі російської нафти та природного газу.

Як зазначають джерела видання, ця тема залишається "надзвичайно делікатною для країн-членів і може викликати серйозні економічні наслідки всередині блоку".

Санкції проти РФ

Єврокомісія планує до 12 вересня представити 19-й пакет санкцій проти Росії. Для цього 8 вересня спеціальний посланник Євросоюзу щодо санкцій Девід О'Салліван прибув до Вашингтона.

Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що до нового пакета санкцій увійдуть обмеження проти російської енергетики, криптобірж і системи платежів.

Раніше Bild повідомляло, що президент США провів "гарячу" телефонну розмову з європейськими лідерами після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі. Він звинуватив країни ЄС у закупівлі російської нафти, що допомагає фінансувати військову машину Кремля.

Пізніше Трамп закликав ЄС до жорсткіших заходів. Зокрема, він наполягав на запровадженні високих мит - до 100% - на товари з Китаю та Індії. Такий крок, на його думку, мав би посилити тиск на Росію через міжнародну торгівлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкції проти Росії
Новини
Росія вимагає ще 6 тисяч кв. км української землі для завершення війни, - Венс
Росія вимагає ще 6 тисяч кв. км української землі для завершення війни, - Венс
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії