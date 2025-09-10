Євросоюз готує санкції проти Росії, але без удару по нафті й газу, - WSJ

Фото: у нових санкціях ЄС проти Росії не буде обмежень на нафту й газ (Getty Images)

Євросоюз у новому пакеті санкцій проти Росії не зачепить енергоринок РФ через економічні наслідки і "делікатність теми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

У рамках підготовки 19-го пакета санкцій проти Росії в Євросоюзі вирішили не вдаватися до додаткових кроків, які могли б ще більше скоротити закупівлі російської нафти та природного газу. Як зазначають джерела видання, ця тема залишається "надзвичайно делікатною для країн-членів і може викликати серйозні економічні наслідки всередині блоку".