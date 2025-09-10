ua en ru
Трамп закликає ЄС запровадити 100% мита для Китаю та Індії, щоб тиснути на Путіна

США, Середа 10 вересня 2025 01:29
Трамп закликає ЄС запровадити 100% мита для Китаю та Індії, щоб тиснути на Путіна Фото: Трамп закликає ЄС підвищити тарифи для Китаю та Індії
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп звернувся до лідерів країн ЄС із проханням запровадити мита до 100% для Індії та Китаю у рамках спільних зусиль щодо посилення тиску на Росію для припинення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання із посиланням на трьох чиновників, знайомих із ситуацією, пише, що Трамп висунув цю вимогу після розмови високопосадовців США та ЄС у Вашингтоні, де обговорювались шляхів збільшення економічних витрат на війну для Москви .

"Ми готові діяти просто зараз, але ми зробимо це лише за умови, що наші європейські партнери підтримають нас", – цитує видання одного з американських чиновників.

Другий американський чиновник заявив, що Вашингтон готовий "віддзеркалити" будь-які тарифи для Китая та Індії, запроваджені ЄС. Це потенційно може призвести до подальшого збільшення мит США на імпорт з обох країн.

Пропозиція Трампа пролунала на тлі розчарування Білого дому через труднощі з укладенням мирної угоди та дедалі агресивніші повітряні атаки Росії на Україну.

"Президент прийшов сьогодні вранці, і, на його думку, очевидний підхід тут полягає в тому, щоб усім різко підвищити мита та зберігати їх, доки китайці не погодяться припинити купувати нафту. Насправді існує не так багато місць, куди нафта може піти", – сказав один із чиновників.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко закликала США та ЄС до жорстких санкцій проти нафтових гігантів Росії. За словами Свириденко, санкції вже суттєво вплинули на російську економіку - вона втратила понад 160 млрд доларів.

Тим часом Євросоюз уже готує 19-й пакет санкцій проти Росії. Згідно з повідомленнями у ЗМІ, Єврокомісія представить нові обмеження до п'ятниці, 12 вересня.

