Лідерів ЄС не буде? До США прибув європейський посланець для переговорів щодо санкцій

До Вашингтона прибув спеціальний посланець Євросоюзу Девід О'Салліван. Він з командою експертів обговорить санкції щодо РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та Радіо Свобода .

Єврокомісії не відомо про візит європейських лідерів до Вашингтона, про який раніше повідомив президент США Дональд Трамп. Представник Єврокомісії Олоф Жиль підтвердив лише перебування посланця ЄС Девіда О’Саллівана та його команди, які ведуть переговори з американськими колегами.

Як зазначають ЗМІ, Девід О’Салліван з командою експертів зустрінеться з американськими колегами, щоб обговорити новий пакет санкцій проти Росії. Лідерів ЄС у складі делегації наразі немає.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що ЄС готує вже 19-й пакет санкцій проти Росії. Візит делегації до Вашингтона має допомогти узгодити деталі цього пакета з американськими партнерами.

Серед можливих заходів - обмеження роботи російських платіжних і кредитних систем, криптобірж, а також нові кроки проти нафтової торгівлі країни.

7 вересня Трамп повідомив, що цього тижня до США нібито прибудуть європейські лідери для обговорення припинення війни в Україні. Деталей щодо конкретних учасників він не надав.

Також президент США 7 вересня заявив, що він готовий перейти до "другого етапу" введення санкцій проти Росії.

Нагадаємо, видання Bild повідомляло, що президент США провів "гарячу" телефонну розмову з європейськими лідерами після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі. Він звинуватив країни ЄС у закупівлі російської нафти, що допомагає фінансувати військову машину Кремля.

Тим часом The Wall Street Journal писало, що попри домовленості з європейськими партнерами, Трамп не взяв на себе конкретних зобов’язань щодо запровадження нових санкцій проти Росії.