Коли Єврокомісія представить новий пакет санкцій проти РФ: ЗМІ дізналися терміни

Понеділок 08 вересня 2025 19:39
UA EN RU
Коли Єврокомісія представить новий пакет санкцій проти РФ: ЗМІ дізналися терміни Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Єврокомісія планує вже до п'ятниці, 12 вересня, представити 19-й пакет антиросійських санкцій. Поки невідомо, наскільки швидко його затвердять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За інформацією видання, терміни представлення нового пакета розкрили неназвані дипломати.

Водночас очікується, що в новий санкційний пакет увійдуть банки двох країн Центральної Азії.

У 18-му пакеті ЄС включив обмеження проти двох китайських банків і великого індійського НПЗ Nayara.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, сьогодні, 8 вересня, стало відомо, що спеціальний посланник Євросоюзу щодо санкцій Девід О'Салліван прибув до Вашингтона.

Очікується, що він разом із командою експертів зустрінеться з американськими колегами для обговорення нових обмежень проти РФ.

За інформацією західних ЗМІ, за допомогою нового пакета санкцій Євросоюз планує вдарити по російській енергетиці, криптобіржах і системах платежів.

При цьому частину заходів Брюссель хотів узгодити з Вашингтоном.

