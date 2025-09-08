Коли Єврокомісія представить новий пакет санкцій проти РФ: ЗМІ дізналися терміни

Єврокомісія планує вже до п'ятниці, 12 вересня, представити 19-й пакет антиросійських санкцій. Поки невідомо, наскільки швидко його затвердять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За інформацією видання, терміни представлення нового пакета розкрили неназвані дипломати. Водночас очікується, що в новий санкційний пакет увійдуть банки двох країн Центральної Азії. У 18-му пакеті ЄС включив обмеження проти двох китайських банків і великого індійського НПЗ Nayara.