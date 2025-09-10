ua en ru
Евросоюз готовит санкции против России, но без удара по нефти и газу, - WSJ

Брюссель, Среда 10 сентября 2025 16:37
Евросоюз готовит санкции против России, но без удара по нефти и газу, - WSJ
Автор: Савченко Юлія

Евросоюз в новом пакете санкций против России не затронет энергорынок РФ из-за экономических последствий и "деликатности темы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В рамках подготовки 19-го пакета санкций против России в Евросоюзе решили не прибегать к дополнительным шагам, которые могли бы еще больше сократить закупки российской нефти и природного газа.

Как отмечают источники издания, эта тема остается "чрезвычайно деликатной для стран-членов и может вызвать серьезные экономические последствия внутри блока".

Санкции против РФ

Еврокомиссия планирует до 12 сентября представить 19-й пакет санкций против России. Для этого 8 сентября специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан прибыл в Вашингтон.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в новый пакет санкций войдут ограничения против российской энергетики, криптобирж и системы платежей.

Ранее Bild сообщало, что президент США провел "горячий" телефонный разговор с европейскими лидерами после встречи "коалиции решительных" в Париже. Он обвинил страны ЕС в закупке российской нефти, что помогает финансировать военную машину Кремля.

Позже Трамп призвал ЕС к более жестким мерам. В частности, он настаивал на введении высоких пошлин - до 100% - на товары из Китая и Индии. Такой шаг, по его мнению, должен был бы усилить давление на Россию через международную торговлю.

