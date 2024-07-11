В Європарламенті закликають припинити головування Угорщини в Раді ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підриває позиції, які були прийняті Європейським союзом (ЄС) та діє всупереч інтересам блока. Головування країни в Раді ЄС необхідно припинити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю ліберальної фракції “Відновити Європу” Валері Хаєр, яку цитує The Guardian.
Хаєр закликала Європейську Рада вивчити всі засоби, щоб зупинити головування Угорщини.
Зазначається, що Угорщина почала головувати терміном на шість місяців з 1 липня. Водночас Орбан вже встиг розпалити суперечки своєю так званою "мирною місією" та зустріччю з диктатором Володимиром Путіним.
Хаєр, своєю чергою, звинуватила Орбана у підриванні позицій ЄС та діях, які суперечать інтересам блоку.
"Настав час приборкати шахрайське президентство Віктора Орбана в Раді", - заявила вона.
"Мирна місія" Орбана
Нещодавно Орбан прибув з візитом до України, де зустрівся з президентом Володимиром Путіним. Пізніше він також вирушив до Росії й Китаю, де переговорив з Путіним та лідером КНР Сі Цзіньпіном.
За словами керівника пресслужби Орбана Берталана Хаваші, під час саміту НАТО прем'єр зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та попросив останнього підтримати його "мирну місію".
Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Орбан не розуміє природи конфлікту між Росією та Україною, у зв'язку з чим не може виступати в якості посередника.
Детальніше про візит Орбана до Москви, його цілі та реакцію європейських політиків читайте у матеріалі РБК-Україна.
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