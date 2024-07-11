В Європарламенті закликають припинити головування Угорщини в Раді ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підриває позиції, які були прийняті Європейським союзом (ЄС) та діє всупереч інтересам блока. Головування країни в Раді ЄС необхідно припинити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільницю ліберальної фракції “Відновити Європу” Валері Хаєр, яку цитує The Guardian .

Хаєр закликала Європейську Рада вивчити всі засоби, щоб зупинити головування Угорщини.

Зазначається, що Угорщина почала головувати терміном на шість місяців з 1 липня. Водночас Орбан вже встиг розпалити суперечки своєю так званою "мирною місією" та зустріччю з диктатором Володимиром Путіним.

Хаєр, своєю чергою, звинуватила Орбана у підриванні позицій ЄС та діях, які суперечать інтересам блоку.

"Настав час приборкати шахрайське президентство Віктора Орбана в Раді", - заявила вона.

"Мирна місія" Орбана

Нещодавно Орбан прибув з візитом до України, де зустрівся з президентом Володимиром Путіним. Пізніше він також вирушив до Росії й Китаю, де переговорив з Путіним та лідером КНР Сі Цзіньпіном.

За словами керівника пресслужби Орбана Берталана Хаваші, під час саміту НАТО прем'єр зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та попросив останнього підтримати його "мирну місію".

Як відзначив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, Орбан не розуміє природи конфлікту між Росією та Україною, у зв'язку з чим не може виступати в якості посередника.

Детальніше про візит Орбана до Москви, його цілі та реакцію європейських політиків читайте у матеріалі РБК-Україна.