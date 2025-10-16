Європарламент підтримав проєкти про відмову ЄС від російського газу та нафти
Комітети Європейського парламенту 16 жовтня підтримали проєкти, що передбачають повну відмову ЄС від російського газу та нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європарламенту.
Як повідомляється, комітети з промисловості, наукових досліджень та енергетики й з міжнародної торгівлі схвалили проєкти щодо заборони імпорту до ЄС будь-якого російського газу, включно з СПГ, з 1 січня 2026 року.
Деякі винятки передбачені лише для чинних короткострокових контрактів (до 17 червня) та довгострокових - до 1 січня 2027 року, за умови, що такі контракти були укладені до 17 червня 2025 року.
Згідно з запропонованими заходами, енергетичні оператори зможуть розірвати контракти, посилаючись на форс-мажорні обставини, якими може вважатися юридично зобов’язуюча заборона подальшого імпорту.
Також пропонують заборонити тимчасове зберігання газу російського походження в ЄС з 1 січня 2026 року. Щоб закрити лазівки та зменшити ризик обходу обмежень, операторів зобов’язують подавати більш детальні докази щодо країни походження.
З тієї ж дати пропонують заборону імпорту всієї російської нафти та нафтопродуктів та додаткові запобіжники й посилення покарання за обхід заборони.
Окрім того, євродепутати вилучили положення, яке дозволяє Єврокомісії тимчасово призупинити заборону на імпорт у ситуаціях, коли є загроза для енергетичної безпеки ЄС.
Проєкти підтримали 83 голосами "за", тоді як 9 членів голосували проти та 1 утримався.
Зазначається, що євродепутати підтримали таке рішення з огляду на те, що Росія системно, протягом двох десятиліть. використовувала свої енергоресурси як зброю і це ще більш загострилося після її відкритого нападу на Україну.
Відмова ЄС від російської нафти та газу
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії - за умови, що країни НАТО припинять купувати у РФ енергоресурси.
Трамп розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти.
Також відомо, що щонайменше вісім країн Європейського Союзу досі імпортують російський газ в тих або інших обсягах. Немає точних даних, де саме використовується придбаний російський газ.
Водночас президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку заявила, що пропонує прискорити поступову відмову від імпорту палива з РФ, Її заява прозвучала після розмови з Трампом.
До цієї позиції доєдналася Варшава. В Польщі закликали країни ЄС припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, щоб перекрити фінансування російської військової машини та допомогти Україні закінчити війну.
Також відомо, що Єврокомісія запропонує ввести повну заборону на імпорт російського СПГ до 1 січня 2027 року в рамках 19-го пакета санкцій. Це на рік раніше, ніж планувалося.
Однак Угорщина та Словаччина проти відмови від російських енергоносіїв.
Зокрема, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт виступає проти санкцій та обмежень Євросоюзу на постачання нафти з Росії. Він зазначив, що ухвалення такого рішення може поставити під загрозу енергетичну безпеку республіки.
Розуміючи, що проросійські Угорщина та Словаччина будуть намагатися заблокувати нові санкції, Єврокомісія запропонувала схвалювати нові санкції проти Росії шляхом набрання більшості голосів країн-учасниць ЄС, а не традиційним одноголосним схваленням. Поки що така схема обходу стосується тільки Угорщини.
Нещодавно посли країн Європейського Союзу погодили план відмови від російської нафти та газу до 2028 року, попри позицію Угорщини та Словаччини.