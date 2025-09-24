Угорщина збунтувалася проти Трампа, відмовляючись припиняти закупівлі російської нафти

За його словами, Угорщина як держава без виходу до моря позбавлена можливості будувати термінали для СПГ або безпосередньо підключатися до світового ринку.

"Ми - країна без виходу до моря. Було б чудово, якби ми мали доступ до моря, могли побудувати НПЗ або термінал СПГ і підключитися до глобального ринку. Але це не так", - сказав Сійярто в інтерв'ю ATV з Нью-Йорка.

Наказ Трампа

Раніше Трамп, зустрічаючись із Володимиром Зеленським в ООН, заявив, що може використати свої добрі стосунки з Віктором Орбаном, щоб попросити Угорщину припинити закупівлі російської нафти.

Однак угорський міністр чітко дав зрозуміти, що це неможливо.

Ситуація підкреслює складне становище Будапешта, який одночасно підтримує зв'язки і з Трампом, і з Володимиром Путіним. Водночас ЄС зазнає труднощів із подоланням опору Угорщини та Словаччини в питанні посилення санкцій проти російських енергоносіїв.

Реакція Європи

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль зазначив іронію в тому, що саме Трамп звернувся з цією вимогою до найближчих союзників США в ЄС.

"Якщо пан Орбан відчує тиск з боку Дональда Трампа і нарешті почне використовувати інші джерела енергії - це буде позитивним розвитком з точки зору Європи", - сказав Вадефуль в ефірі Deutschlandfunk.

Тим часом Єврокомісія розглядає торговельні заходи, спрямовані проти імпорту російської нафти нафтопроводом "Дружба", що постачає нафтопродукти до Угорщини та Словаччини.

Альтернативні маршрути

Критики вказують, що уряд Орбана з 2022 року збільшив закупівлі російської нафти і газу і недостатньо працює над диверсифікацією. Угорщина віддає перевагу російській нафті, а не альтернативним поставкам через Хорватію, вважаючи тарифи надто високими і можливості трубопроводу обмеженими.

Словаччина, яка отримує частину поставок через Угорщину, заявила, що перед відмовою від російської нафти мають бути забезпечені надійні альтернативи. Обидві країни мають тимчасові винятки із санкцій ЄС на закупівлі російської нафти трубопроводами.

Євросоюз наразі обговорює 19-й пакет санкцій, до якого можуть увійти обмеження проти компаній з Індії та Китаю, що беруть участь у схемах торгівлі російською нафтою.