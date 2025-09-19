ЄС відмовиться від російського скрапленого газу на рік раніше, - Reuters

Європейська комісія запропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) до 1 січня 2027 року, на рік раніше запланованого терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як повідомили джерела, це буде зроблено в рамках 19-го пакета санкцій проти Москви.

Відмова від газу

Європейський Союз готує заходи для прискореної відмови від російського скрапленого природного газу. Рішення обговорюється всього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп закликав ЄС активніше обмежувати енергетичну торгівлю Москви.

Єврокомісія розглядає можливість включити до нового пакету санкцій пункт про припинення імпорту всього російського СПГ раніше кінця 2027 року. Цей термін спочатку був цільовим для ЄС. За даними Bloomberg, пропозиції можуть бути представлені вже в п'ятницю 19 вересня.

RePowerEU і можливі поправки

Крім санкційного пакета, розглядається варіант прискорити відмову від російського газу через поправки до плану RePowerEU. Цей документ було розроблено 2022 року для зниження залежності від енергетики Москви.

"Відтоді як ми представили план RePowerEU 2022 року, ми говорили, що відмову від російської енергії краще здійснити скоріше, ніж пізніше", - зазначила представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.

Тиск з боку США

Адміністрація Трампа закликає Європу швидше скорочувати імпорт російських енергоресурсів. Вашингтон також наполягає на введенні тарифів до 100% для Індії та Китаю через їхні закупівлі російської нафти.

Однак багато країн ЄС виступають проти подібних заходів. Тому Єврокомісія зосередила увагу саме на російському СПГ як найбільш реалістичній меті для обмежень.

Ринок і постачання

За прогнозами, глобальний ринок газу в другій половині наступного року перейде в стан профіциту. Це знизить ризик дефіциту для Європи і допоможе уникнути стрибків цін на тлі відмови від російського газу.

США неодноразово висловлювали готовність збільшити поставки СПГ до Європи. Останніми роками ЄС щорічно імпортував близько 50 млрд кубометрів американського газу, а відповідну інфраструктуру створено приблизно в 12 країнах.

Контракти і плани ЄС

У рамках нещодавньої торговельної угоди ЄС зобов'язався закупити у США енергоресурсів на 750 млрд доларів протягом трьох років. Поставки СПГ стали ключовим елементом цієї угоди.

Незважаючи на скорочення газових потоків із Росії після вторгнення в Україну, 2024 року російський газ усе ще займав близько 19% від загального імпорту ЄС. Найбільшими імпортерами СПГ залишаються Іспанія, Бельгія і Франція.

Політичні процедури

Для включення СПГ до пакету санкцій необхідна одностайність усіх країн ЄС. Однак зміни в рамках плану RePowerEU можуть бути прийняті кваліфікованою більшістю голосів.

"Європа виконала величезну роботу і досягла успіху в скороченні залежності від російської енергії і газу", - заявив глава ради міністрів фінансів зони євро Пасхаль Донохью.

За його словами, Єврокомісія має намір прискорити зниження залежності від Москви, і зусилля в цьому напрямі буде зроблено.