Главная » Новости » Политика

Европарламент поддержал проекты об отказе ЕС от российского газа и нефти

Четверг 16 октября 2025 18:22
Европарламент поддержал проекты об отказе ЕС от российского газа и нефти Фото: Европарламент поддержал проекты об отказе ЕС от российского газа и нефти (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Комитеты Европейского парламента 16 октября поддержали проекты, предусматривающие полный отказ ЕС от российского газа и нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Как сообщается, комитеты по промышленности, научным исследованиям и энергетике и по международной торговле одобрили проекты о запрете импорта в ЕС любого российского газа, включая СПГ, с 1 января 2026 года.

Некоторые исключения предусмотрены только для действующих краткосрочных контрактов (до 17 июня) и долгосрочных - до 1 января 2027 года, при условии, что такие контракты были заключены до 17 июня 2025 года.

Согласно предложенным мерам, энергетические операторы смогут расторгнуть контракты, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, которыми может считаться юридически обязывающий запрет дальнейшего импорта.

Также предлагают запретить временное хранение газа российского происхождения в ЕС с 1 января 2026 года. Чтобы закрыть лазейки и уменьшить риск обхода ограничений, операторов обязывают подавать более подробные доказательства относительно страны происхождения.

С той же даты предлагают запрет импорта всей российской нефти и нефтепродуктов и дополнительные предохранители и ужесточение наказания за обход запрета.

Кроме того, евродепутаты изъяли положение, которое позволяет Еврокомиссии временно приостановить запрет на импорт в ситуациях, когда есть угроза для энергетической безопасности ЕС.

Проекты поддержали 83 голосами "за", тогда как 9 членов голосовали против и 1 воздержался.

Отмечается, что евродепутаты поддержали такое решение, учитывая то, что Россия системно, в течение двух десятилетий. использовала свои энергоресурсы как оружие и это еще более обострилось после ее открытого нападения на Украину.

Отказ ЕС от российской нефти и газа

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести "серьезные" санкции против России - при условии, что страны НАТО прекратят покупать у РФ энергоресурсы.

Трамп раскритиковал Европу за "недостаточно жесткие санкции" против России и продолжение закупки российской нефти.

Также известно, что по меньшей мере восемь стран Европейского Союза до сих пор импортируют российский газ в тех или иных объемах. Нет точных данных, где именно используется приобретенный российский газ.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен со своей стороны заявила, что предлагает ускорить постепенный отказ от импорта топлива из РФ, Ее заявление прозвучало после разговора с Трампом.

К этой позиции присоединилась Варшава. В Польше призвали страны ЕС прекратить импорт российской нефти до конца 2026 года, чтобы перекрыть финансирование российской военной машины и помочь Украине закончить войну.

Также известно, что Еврокомиссия предложит ввести полный запрет на импорт российского СПГ до 1 января 2027 года в рамках 19-го пакета санкций. Это на год раньше, чем планировалось.

Однако Венгрия и Словакия против отказа от российских энергоносителей.

В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций и ограничений Евросоюза на поставки нефти из России. Он отметил, что принятие такого решения может поставить под угрозу энергетическую безопасность республики.

Понимая, что пророссийские Венгрия и Словакия будут пытаться заблокировать новые санкции, Еврокомиссия предложила одобрять новые санкции против России путем набора большинства голосов стран-участниц ЕС, а не традиционным единогласным одобрением. Пока что такая схема обхода касается только Венгрии.

Недавно послы стран Европейского Союза согласовали план отказа от российской нефти и газа до 2028 года, несмотря на позицию Венгрии и Словакии.

