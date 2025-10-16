Европарламент поддержал проекты об отказе ЕС от российского газа и нефти

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

Как сообщается, комитеты по промышленности, научным исследованиям и энергетике и по международной торговле одобрили проекты о запрете импорта в ЕС любого российского газа, включая СПГ, с 1 января 2026 года.

Некоторые исключения предусмотрены только для действующих краткосрочных контрактов (до 17 июня) и долгосрочных - до 1 января 2027 года, при условии, что такие контракты были заключены до 17 июня 2025 года.

Согласно предложенным мерам, энергетические операторы смогут расторгнуть контракты, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, которыми может считаться юридически обязывающий запрет дальнейшего импорта.

Также предлагают запретить временное хранение газа российского происхождения в ЕС с 1 января 2026 года. Чтобы закрыть лазейки и уменьшить риск обхода ограничений, операторов обязывают подавать более подробные доказательства относительно страны происхождения.

С той же даты предлагают запрет импорта всей российской нефти и нефтепродуктов и дополнительные предохранители и ужесточение наказания за обход запрета.

Кроме того, евродепутаты изъяли положение, которое позволяет Еврокомиссии временно приостановить запрет на импорт в ситуациях, когда есть угроза для энергетической безопасности ЕС.

Проекты поддержали 83 голосами "за", тогда как 9 членов голосовали против и 1 воздержался.

Отмечается, что евродепутаты поддержали такое решение, учитывая то, что Россия системно, в течение двух десятилетий. использовала свои энергоресурсы как оружие и это еще более обострилось после ее открытого нападения на Украину.