В Єврокомісії назвали кількість європейських країн-імпортерів російського газу

Щонайменше вісім країн Європейського Союзу досі імпортують російський газ в тих або інших обсягах. Немає точних даних, де саме використовується придбаний російський газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами речниці ЄС з питань енергетики Анни-Кайси Ітконен, низка країн-членів блоку все ще імпортує російський трубопровідний газ та скраплений природний газ (СПГ). ЄС не має даних про те, де імпортований газ використовується. До групи імпортерів входять вісім країн: Бельгія,

Франція,

Греція,

Угорщина,

Нідерланди,

Португалія,

Словаччина,

Іспанія. Ітконен не наводила даних щодо обсягів імпорту російського газу кожною з країн. При цьому питання має велику важливість, оскільки президент США Дональд Трамп продовжує тиск на країни ЄС з вимогою повністю припинити імпорт будь-яких енергоносіїв з РФ.