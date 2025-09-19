ua en ru
В Єврокомісії назвали кількість європейських країн-імпортерів російського газу

Євросоюз, П'ятниця 19 вересня 2025 15:39
В Єврокомісії назвали кількість європейських країн-імпортерів російського газу Ілюстративне фото: російський газ надходить до восьми країн ЄС (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Щонайменше вісім країн Європейського Союзу досі імпортують російський газ в тих або інших обсягах. Немає точних даних, де саме використовується придбаний російський газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами речниці ЄС з питань енергетики Анни-Кайси Ітконен, низка країн-членів блоку все ще імпортує російський трубопровідний газ та скраплений природний газ (СПГ). ЄС не має даних про те, де імпортований газ використовується.

До групи імпортерів входять вісім країн:

  • Бельгія,
  • Франція,
  • Греція,
  • Угорщина,
  • Нідерланди,
  • Португалія,
  • Словаччина,
  • Іспанія.

Ітконен не наводила даних щодо обсягів імпорту російського газу кожною з країн. При цьому питання має велику важливість, оскільки президент США Дональд Трамп продовжує тиск на країни ЄС з вимогою повністю припинити імпорт будь-яких енергоносіїв з РФ.

Зазначимо, за даними ЗМІ, 19 вересня Європейська комісія запропонує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ) до 1 січня 2027 року. Це на рік раніше, ніж планувалося до цього. Однією з причин став тиск Трампа на блок.

Втім, є неприємна реальність. За даними ЗМІ, вона полягає в тому, що Європейський Союз навряд чи зможе відмовитись від російської нафти та газу навіть до 2027 року. Будь-які наполягання зробити це раніше також, ймовірно, приречені на провал - в тому числі вимога Польщі відмовитися від енергоносіїв з Росії до кінця 2026 року.

