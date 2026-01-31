Європа не має чекати рішень Трампа: Пісторіус закликав зміцнювати оборону

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що Європа не може дозволити собі пасивно реагувати на дії США та має взяти відповідальність за власну безпеку у свої руки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра виданню Redaktions Netzwerk Deutschland.
За словами міністра, очікування рішень із Вашингтона лише відволікає Європу від ключового завдання - посилення власної обороноздатності та суверенності.
"Ми не маємо дивитися на Білий дім, як кролик на змію. Інакше втратимо фокус на тому, що повинні робити самі", - наголосив Пісторіус.
Коментуючи нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, глава Міноборони зауважив, що непередбачуваність американського лідера зростає. Ще донедавна ідея застосування військової сили у цьому регіоні здавалася немислимою.
Водночас Пісторіус підкреслив, що жодних нових домовленостей щодо американської військової присутності в Гренландії не потрібно.
Наразі чинною залишається угода між США та Данією від 1951 року. За нею Вашингтон має право в будь-який момент наростити контингент, який нині складає близько 200 військових.
Міністр нагадав, що НАТО відповідає за безпеку в Арктиці, а через зростаючу загрозу з боку Росії європейські країни суттєво посилили свою присутність у регіоні.
"Ми не дозволимо виникнення геостратегічної прогалини в Арктиці", - підкреслив він.
Окремо Пісторіус заявив, що Трамп використовує страх і невпевненість як інструмент тиску, але Європа не має піддаватися цьому.
За його словами, європейські країни поступово беруть на себе відповідальність за конвенційну оборону, тоді як "ядерна парасолька" США в межах НАТО залишається незмінною.
Водночас міністр наголосив, що США так само потребують Європу, як і Європа - Сполучені Штати.
"Якби Європа стала сферою впливу Росії, США опинилися б між Росією та Китаєм. Це точно не в інтересах американців", - зазначив Пісторіус.
Говорячи про напруження в НАТО, він порівняв ситуацію з кризою у шлюбі, де замість "втечі" сторони мають обрати шлях конструктивного вирішення проблем.
За його словами, жодних ознак виходу США з Альянсу немає, а єдиним бенефіціаром таких дискусій є Володимир Путін.
Також Пісторіус нагадав про критичну роль американської авіабази Рамштайн у Німеччині, яка є ключовим логістичним і медичним хабом США в Європі.
Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що НАТО потребує оновленого підходу, а європейським країнам слід суттєво посилити власний оборонний потенціал. Без цього навіть існуючі гарантії безпеки залишатимуться залежними від підтримки США.
Також Пентагон оприлюднив оновлену Стратегію національної оборони США на 2026 рік. У документі пріоритет віддано питанням внутрішньої безпеки, тоді як рівень підтримки європейських партнерів передбачено зменшити.
Сполучені Штати також мають намір скоротити кількість свого персоналу в низці ключових штабів НАТО.
Наприкінці 2025 року конгресмен-республіканець Томас Массі вніс законодавчу ініціативу щодо виходу США з НАТО, аргументуючи це тим, що після завершення Холодної війни альянс утратив свою актуальність.
Водночас видання Politico повідомляє, що в НАТО наразі відсутній чіткий план дій на випадок можливого виходу США з організації.
Разом із тим міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що країна й надалі залишатиметься членом НАТО. Водночас він уникнув прямої відповіді на питання, що є пріоритетнішим для національної безпеки - Гренландія чи сам альянс, назвавши таку постановку питання хибною.