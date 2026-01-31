Европа не должна ждать решений Трампа: Писториус призвал укреплять оборону

Непредсказуемость Трампа заставляет Европу брать безопасность в собственные руки

По словам министра, ожидание решений из Вашингтона только отвлекает Европу от ключевой задачи - усиления собственной обороноспособности и суверенности.

"Мы не должны смотреть на Белый дом, как кролик на змею. Иначе потеряем фокус на том, что должны делать сами", - подчеркнул Писториус.

Комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа по Гренландии, глава Минобороны отметил, что непредсказуемость американского лидера растет. Еще недавно идея применения военной силы в этом регионе казалась немыслимой.

В то же время Писториус подчеркнул, что никаких новых договоренностей относительно американского военного присутствия в Гренландии не нужно.

Сейчас действующим остается соглашение между США и Данией от 1951 года. По нему Вашингтон имеет право в любой момент нарастить контингент, который сейчас составляет около 200 военных.

Арктика, НАТО и Россия: почему ЕС больше не может полагаться только на США

Министр напомнил, что НАТО отвечает за безопасность в Арктике, а из-за растущей угрозы со стороны России европейские страны существенно усилили свое присутствие в регионе.

"Мы не позволим возникновения геостратегического пробела в Арктике", - подчеркнул он.

Отдельно Писториус заявил, что Трамп использует страх и неуверенность как инструмент давления, но Европа не должна поддаваться этому.

По его словам, европейские страны постепенно берут на себя ответственность за конвенционную оборону, тогда как "ядерный зонтик" США в рамках НАТО остается неизменным.

В то же время министр подчеркнул, что США так же нуждаются в Европе, как и Европа - в Соединенных Штатах.

"Если бы Европа стала сферой влияния России, США оказались бы между Россией и Китаем. Это точно не в интересах американцев", - отметил Писториус.

Говоря о напряжении в НАТО, он сравнил ситуацию с кризисом в браке, где вместо "бегства" стороны должны выбрать путь конструктивного решения проблем.

По его словам, никаких признаков выхода США из Альянса нет, а единственным бенефициаром таких дискуссий является Владимир Путин.

Также Писториус напомнил о критической роли американской авиабазы Рамштайн в Германии, которая является ключевым логистическим и медицинским хабом США в Европе.