Головна » Новини » Політика

Європа не має чекати рішень Трампа: Пісторіус закликав зміцнювати оборону

Німеччина, Субота 31 січня 2026 17:10
Європа не має чекати рішень Трампа: Пісторіус закликав зміцнювати оборону Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус переконаний, що Європа не може дозволити собі пасивно реагувати на дії США та має взяти відповідальність за власну безпеку у свої руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра виданню Redaktions Netzwerk Deutschland.

Непередбачуваність Трампа змушує Європу брати безпеку у власні руки

За словами міністра, очікування рішень із Вашингтона лише відволікає Європу від ключового завдання - посилення власної обороноздатності та суверенності.

"Ми не маємо дивитися на Білий дім, як кролик на змію. Інакше втратимо фокус на тому, що повинні робити самі", - наголосив Пісторіус.

Коментуючи нещодавні заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, глава Міноборони зауважив, що непередбачуваність американського лідера зростає. Ще донедавна ідея застосування військової сили у цьому регіоні здавалася немислимою.

Водночас Пісторіус підкреслив, що жодних нових домовленостей щодо американської військової присутності в Гренландії не потрібно.

Наразі чинною залишається угода між США та Данією від 1951 року. За нею Вашингтон має право в будь-який момент наростити контингент, який нині складає близько 200 військових.

Арктика, НАТО і Росія: чому ЄС більше не може покладатися лише на США

Міністр нагадав, що НАТО відповідає за безпеку в Арктиці, а через зростаючу загрозу з боку Росії європейські країни суттєво посилили свою присутність у регіоні.

"Ми не дозволимо виникнення геостратегічної прогалини в Арктиці", - підкреслив він.

Окремо Пісторіус заявив, що Трамп використовує страх і невпевненість як інструмент тиску, але Європа не має піддаватися цьому.

За його словами, європейські країни поступово беруть на себе відповідальність за конвенційну оборону, тоді як "ядерна парасолька" США в межах НАТО залишається незмінною.

Водночас міністр наголосив, що США так само потребують Європу, як і Європа - Сполучені Штати.

"Якби Європа стала сферою впливу Росії, США опинилися б між Росією та Китаєм. Це точно не в інтересах американців", - зазначив Пісторіус.

Говорячи про напруження в НАТО, він порівняв ситуацію з кризою у шлюбі, де замість "втечі" сторони мають обрати шлях конструктивного вирішення проблем.

За його словами, жодних ознак виходу США з Альянсу немає, а єдиним бенефіціаром таких дискусій є Володимир Путін.

Також Пісторіус нагадав про критичну роль американської авіабази Рамштайн у Німеччині, яка є ключовим логістичним і медичним хабом США в Європі.

НАТО без США?

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що НАТО потребує оновленого підходу, а європейським країнам слід суттєво посилити власний оборонний потенціал. Без цього навіть існуючі гарантії безпеки залишатимуться залежними від підтримки США.

Також Пентагон оприлюднив оновлену Стратегію національної оборони США на 2026 рік. У документі пріоритет віддано питанням внутрішньої безпеки, тоді як рівень підтримки європейських партнерів передбачено зменшити.

Сполучені Штати також мають намір скоротити кількість свого персоналу в низці ключових штабів НАТО.

Наприкінці 2025 року конгресмен-республіканець Томас Массі вніс законодавчу ініціативу щодо виходу США з НАТО, аргументуючи це тим, що після завершення Холодної війни альянс утратив свою актуальність.

Водночас видання Politico повідомляє, що в НАТО наразі відсутній чіткий план дій на випадок можливого виходу США з організації.

Разом із тим міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що країна й надалі залишатиметься членом НАТО. Водночас він уникнув прямої відповіді на питання, що є пріоритетнішим для національної безпеки - Гренландія чи сам альянс, назвавши таку постановку питання хибною.

