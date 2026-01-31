Европа не должна ждать решений Трампа: Писториус призвал укреплять оборону
Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что Европа не может позволить себе пассивно реагировать на действия США и должна взять ответственность за собственную безопасность в свои руки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра изданию Redaktions Netzwerk Deutschland.
Непредсказуемость Трампа заставляет Европу брать безопасность в собственные руки
По словам министра, ожидание решений из Вашингтона только отвлекает Европу от ключевой задачи - усиления собственной обороноспособности и суверенности.
"Мы не должны смотреть на Белый дом, как кролик на змею. Иначе потеряем фокус на том, что должны делать сами", - подчеркнул Писториус.
Комментируя недавние заявления президента США Дональда Трампа по Гренландии, глава Минобороны отметил, что непредсказуемость американского лидера растет. Еще недавно идея применения военной силы в этом регионе казалась немыслимой.
В то же время Писториус подчеркнул, что никаких новых договоренностей относительно американского военного присутствия в Гренландии не нужно.
Сейчас действующим остается соглашение между США и Данией от 1951 года. По нему Вашингтон имеет право в любой момент нарастить контингент, который сейчас составляет около 200 военных.
Арктика, НАТО и Россия: почему ЕС больше не может полагаться только на США
Министр напомнил, что НАТО отвечает за безопасность в Арктике, а из-за растущей угрозы со стороны России европейские страны существенно усилили свое присутствие в регионе.
"Мы не позволим возникновения геостратегического пробела в Арктике", - подчеркнул он.
Отдельно Писториус заявил, что Трамп использует страх и неуверенность как инструмент давления, но Европа не должна поддаваться этому.
По его словам, европейские страны постепенно берут на себя ответственность за конвенционную оборону, тогда как "ядерный зонтик" США в рамках НАТО остается неизменным.
В то же время министр подчеркнул, что США так же нуждаются в Европе, как и Европа - в Соединенных Штатах.
"Если бы Европа стала сферой влияния России, США оказались бы между Россией и Китаем. Это точно не в интересах американцев", - отметил Писториус.
Говоря о напряжении в НАТО, он сравнил ситуацию с кризисом в браке, где вместо "бегства" стороны должны выбрать путь конструктивного решения проблем.
По его словам, никаких признаков выхода США из Альянса нет, а единственным бенефициаром таких дискуссий является Владимир Путин.
Также Писториус напомнил о критической роли американской авиабазы Рамштайн в Германии, которая является ключевым логистическим и медицинским хабом США в Европе.
НАТО без США?
Напомним, недавно госсекретарь США Марко Рубио заявил, что НАТО требует обновленного подхода, а европейским странам следует существенно усилить собственный оборонный потенциал. Без этого даже существующие гарантии безопасности будут оставаться зависимыми от поддержки США.
Также Пентагон обнародовал обновленную Стратегию национальной обороны США на 2026 год. В документе приоритет отдан вопросам внутренней безопасности, тогда как уровень поддержки европейских партнеров предусмотрено уменьшить.
Соединенные Штаты также намерены сократить количество своего персонала в ряде ключевых штабов НАТО.
В конце 2025 года конгрессмен-республиканец Томас Масси внес законодательную инициативу по выходу США из НАТО, аргументируя это тем, что после завершения Холодной войны альянс потерял свою актуальность.
В то же время издание Politico сообщает, что в НАТО пока отсутствует четкий план действий на случай возможного выхода США из организации.
Вместе с тем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страна и в дальнейшем будет оставаться членом НАТО. В то же время он избежал прямого ответа на вопрос, что является более приоритетным для национальной безопасности - Гренландия или сам альянс, назвав такую постановку вопроса ошибочной.