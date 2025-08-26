У Єврокомісії відмовилися коментувати вето президента Польщі на соцдопомогу українцям

У Європейській комісії відмовилися коментувати вето президента Польщі Кароля Навроцького щодо закону про допомогу українським біженцям. Однак там зазначили, що кожна країна ЄС, яка приймає у себе українців, сама визначає розмір виплат.

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

"Єврокомісія не коментує законопроєкти. Загалом, згідно з директивою про тимчасовий захист, держави-члени ЄС повинні надавати особам, які ним користуються, необхідну допомогу в галузі соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо вони самі не мають достатніх ресурсів", - сказав Ламмерт.

Він зазначив, що директива про тимчасовий захист не передбачає певну суму або мінімальний поріг соціальної допомоги для українських біженців, а її розмір визначає кожна з держав-членів блоку, яка їх приймає.

Водночас речник Єврокомісії підкреслив, що Брюссель також надає фінансування європейським країнам для допомоги українцям.

"Ми надаємо значне фінансування. Нещодавно ми опублікували рішення про надання ще 3 млрд євро для держав-членів, які приймають українських біженців", - додав він.