У Єврокомісії відмовилися коментувати вето президента Польщі на соцдопомогу українцям

Вівторок 26 серпня 2025 17:02
У Єврокомісії відмовилися коментувати вето президента Польщі на соцдопомогу українцям Фото: у Єврокомісії відмовилися коментувати вето президента Польщі на соцдопомогу українцям (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Європейській комісії відмовилися коментувати вето президента Польщі Кароля Навроцького щодо закону про допомогу українським біженцям. Однак там зазначили, що кожна країна ЄС, яка приймає у себе українців, сама визначає розмір виплат.

Про це заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Єврокомісія не коментує законопроєкти. Загалом, згідно з директивою про тимчасовий захист, держави-члени ЄС повинні надавати особам, які ним користуються, необхідну допомогу в галузі соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо вони самі не мають достатніх ресурсів", - сказав Ламмерт.

Він зазначив, що директива про тимчасовий захист не передбачає певну суму або мінімальний поріг соціальної допомоги для українських біженців, а її розмір визначає кожна з держав-членів блоку, яка їх приймає.

Водночас речник Єврокомісії підкреслив, що Брюссель також надає фінансування європейським країнам для допомоги українцям.

"Ми надаємо значне фінансування. Нещодавно ми опублікували рішення про надання ще 3 млрд євро для держав-членів, які приймають українських біженців", - додав він.

Президент Польщі наклав вето на соцдопомогу українцям

Нагадаємо, вчора, 25 серпня, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на ухвалений Сеймом законопроєкт, який передбачав соціальну підтримку для громадян України.

За його словами, програма "800 Плюс" та безкоштовні медичні послуги мають надаватися лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі.

Сьогодні новий законопроєкт президента Навроцького подали до парламенту Польщі.

Міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський розкритикував таке рішення президента і заявив, що його наслідком стане відключення наданих Польщею Україні Starlink і послуг зі зберігання даних у хмарі.

Водночас глава Канцелярії президента Польщі Збігнєв Богуцький не прогнозує відключення інтернету Starlink в Україні, який фінансує польська сторона.

Детальніше про те, чому Польща обмежує права українців, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

