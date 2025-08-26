В Еврокомиссии отказались комментировать вето президента Польши на соцпомощь украинцам
В Европейской комиссии отказались комментировать вето президента Польши Кароля Навроцкого относительно закона о помощи украинским беженцам. Однако там отметили, что каждая страна ЕС, которая принимает у себя украинцев, сама определяет размер выплат.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт во время брифинга, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Еврокомиссия не комментирует законопроекты. В целом, согласно директиве о временной защите, государства-члены ЕС должны предоставлять лицам, которые им пользуются, необходимую помощь в области социального обеспечения, медицинского обслуживания и средств к существованию, если они сами не имеют достаточных ресурсов", - сказал Ламмерт.
Он отметил, что директива о временной защите не предусматривает определенную сумму или минимальный порог социальной помощи для украинских беженцев, а ее размер определяет каждое из государств-членов блока, которое их принимает.
В то же время представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Брюссель также предоставляет финансирование европейским странам для помощи украинцам.
"Мы предоставляем значительное финансирование. Недавно мы опубликовали решение о предоставлении еще 3 млрд евро для государств-членов, которые принимают украинских беженцев", - добавил он.
Президент Польши наложил вето на соцпомощь украинцам
Напомним, вчера, 25 августа, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.
По его словам, программа "800 Плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.
Сегодня новый законопроект президента Навроцкого подали в парламент Польши.
Министр цифровизации Кшиштоф Гавковский раскритиковал такое решение президента и заявил, что его следствием станет отключение предоставленных Польшей Украине Starlink и услуг по хранению данных в облаке.
В то же время глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий не прогнозирует отключение интернета Starlink в Украине, который финансирует польская сторона.
