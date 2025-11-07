США підтримали план ЄС щодо використання заморожених активів Росії, - Reuters
Сполучені Штати підтримали наміри Євросоюзу використати заморожені активи РФ для припинення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Вашингтон абсолютно підтримує (ЄС, - ред.) і кроки, які він зараз робить, щоб мати можливість використовувати ці активи як інструмент", - повідомило агентству обізнане джерело на умовах анонімності.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, США та їхні союзники заморозили близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів.
Європейська пропозиція щодо використання цих коштів затримується через занепокоєння Бельгії, де зберігається більшість з них. Загалом у Європі заморожено близько 210 млрд євро російських активів.
Нещодавно Німеччина висловила припущення, що порушення дронами повітряного простору Бельгії було "сигналом від Москви" не чіпати заморожені активи. РФ це заперечила, проте пообіцяла "болючу відповідь", якщо її активи будуть конфісковані.
Заморожені активи РФ
Нагадаємо, протягом тривалого часу міжнародні партнери України шукають способи покриття дефіциту держбюджету на наступний рік. Одним із основних варіантів є надання "репараційного кредиту" за рахунок заморожених активів країни-агресорки.
Європейський Союз відклав ухвалення остаточного рішення щодо використання цих активів. Заплановане обговорення цього питання відбудеться у грудні.
Зазначимо, відтермінування не створює критичних ризиків для України, оскільки фінансові потреби держави на поточний рік вже забезпечені.
У четвер, 6 листопада, Bloomberg розповів, чому Євросоюз досі не узгодив фінансовий план.
Єврокомісія готує новий план фінансування України. Детальніше про те, які є варіанти, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.