США підтримали план ЄС щодо використання заморожених активів Росії, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Вашингтон абсолютно підтримує (ЄС, - ред.) і кроки, які він зараз робить, щоб мати можливість використовувати ці активи як інструмент", - повідомило агентству обізнане джерело на умовах анонімності.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, США та їхні союзники заморозили близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів.

Європейська пропозиція щодо використання цих коштів затримується через занепокоєння Бельгії, де зберігається більшість з них. Загалом у Європі заморожено близько 210 млрд євро російських активів.

Нещодавно Німеччина висловила припущення, що порушення дронами повітряного простору Бельгії було "сигналом від Москви" не чіпати заморожені активи. РФ це заперечила, проте пообіцяла "болючу відповідь", якщо її активи будуть конфісковані.