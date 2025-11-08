ua en ru
Еврокомиссия не убедила Бельгию использовать замороженные активы РФ для Украины, - СМИ

Украина, Суббота 08 ноября 2025 12:35
Еврокомиссия не убедила Бельгию использовать замороженные активы РФ для Украины, - СМИ Фото: Еврокомиссия не убедила Бельгию использовать замороженные активы РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Еврокомиссия не смогла убедить Бельгию согласиться на использование замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Во время технической встречи между представителями ЕС и правительством Бельгии стороны не смогли преодолеть разногласия относительно плана привлечения 140 миллиардов евро, хранящихся в финансовом репозитории Euroclear.

По словам источников, близких к обсуждению, в бельгийском правительстве выражают беспокойство из-за отсутствия альтернативных предложений со стороны Еврокомиссии.

Между тем ЕС настаивает на плане использования 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском финансовом депозитарии Euroclear.

Российские активы

Международные партнеры Украины уже длительное время ищут способы покрытия дефицита государственного бюджета на 2025 год. Одним из рассматриваемых вариантов является создание так называемого "репарационного кредита", что позволит направить замороженные российские активы в пользу Украины.

В то же время, задержка с принятием решений не создает критических рисков для государства, поскольку финансовые потребности на текущий год уже обеспечены.

Известно также, что Еврокомиссия сейчас готовит новый план финансирования Украины, а подробнее о возможных вариантах можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит также добавить, что вчера США поддержали план ЕС по использованию замороженных активов России,

