Евакуація практично неможлива. Стало відомо, скільки цивільних залишилося в Покровську

Покровськ, Середа 05 листопада 2025 20:17
Евакуація практично неможлива. Стало відомо, скільки цивільних залишилося в Покровську Ілюстративне фото: у Покровську залишилося понад тисячу цивільних (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Покровську залишається понад тисяча мирних жителів. Їхня евакуація практично неможлива через активні бойові дії.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін.

"За даними, які надають місцеві органи влади, зараз у Покровській громаді 1800 осіб, а в самому місті Покровськ - 1200 цивільних", - розповів Петлін.

Він звернув увагу, що вивезти з міста їх практично неможливо, оскільки там зараз важка ситуація.

Бої в Покровську

Нагадаємо, російські окупанти кинули свої основні сили на окупацію Покровська. Вони підійшли до міста впритул з півдня і просочуються всередину.

Також росіяни намагаються порушити українську логістику і перерізати важливі траси.

Угруповання військ "Схід" учора, 4 листопада, повідомило про те, що українські воїни продовжують ліквідацію окупантів усередині Покровська. При цьому оточення міста немає.

Уже сьогодні, 5 листопада, пресслужба 425-го ОШП "Скеля" повідомила, що воїнам підрозділу вдалося вибити росіян із будівлі міської ради Покровська. Ворог зазнав втрат і відступив.

3 листопада президент України Володимир Зеленський розповів, що близько третини всіх бойових зіткнень на фронті відбуваються в Покровську.

При цьому, за його словами, половину авіабомб, які росіяни запускають протягом доби, "прилітають" по Покровську.

Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про продовження української контрнаступальної операції під Добропіллям. Таким чином українські воїни розосереджують увагу окупантів.

