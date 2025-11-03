Відволікають увагу росіян від Покровська. ЗСУ просунулися під Добропіллям, - Сирський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського в Telegram .

Сирський розповів, що продовжує роботу в зоні відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ. Він заслухав доповіді командирів на місцях щодо ситуації на фронті та потреб захисників. Головними питаннями стали гарантування безпеки логістики, дії штурмовиків і витіснення росіян із міської забудови.

"Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили та унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська", - додав генерал.

За його словами, вчора, 2 листопада, українським штурмовим підрозділам вдалося просунутися вперед на окремих напрямках у районі Добропільського виступу.

За час контрнаступальної операції під Добропіллям було звільнено 188 квадратних кілометрів території, при цьому 248,7 квадратних кілометра території було зачищено від російських диверсантів.

Сирський запевнив, що бойова робота зі знищення окупантів триває.