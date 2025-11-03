Майже третина боїв та 50% застосування ворогом КАБів припадає на Покровськ, - Зеленський
За останні дні ворог не мав успіху на Покровському напрямку, проте на цій ділянці фронту відбувається майже третина боїв та 50% застосування ворогом КАБів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Покровськ - ворог успіху не мав за останні дні, 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому 50% від всіх застосувань КАБів йде на Покровськ. Ви розумієте, як нашим не просто", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що в Покровську зараз від 260 до 300 російських військових, у місті працює 425-й окремий штурмовий полк.
Президент подякував 35-й, 38-й бригадам, які на цьому напрямку також виконують завдання, а також 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам, які також виконують завдання на цьому напрямку.
За словами Зеленського, на Ставці обговорили ситуацію щодо Купʼянська, де за його словами, залишається близько 60 окупантів.
Президент зазначив, що дати зачистки Куп'янська визначені, але їх оприлюднювати не будуть.
На Лиманському напрямку, за словами Зеленського, без змін, ситуація стабілізується.
На Краматорському напрямку теж змін немає. У Костянтинівці тривають бої, але ситуація також поки що без змін. А у Добропіллі триває операція ЗСУ.
"Главком сказав, що 2-3 км вони ще зачистили, але Росія розуміє, що вона програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вона готує реванш. Це зрозуміло що вони накопичують війська по перехопленням, по всіх ознаках розуміємо", - додав Зеленський.
На Новопавлівському напрямку, за його словами, змін немає, ЗСУ ведуть бої проти окупантів у 6 населених пунктах.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, наразі основна увага російських окупантів зосереджена на Покровському напрямку. Ворог хоче взяти Покровськ та прилеглі населені пункти в оточення.
До того ж бойові дії тривають у самому Покровську, куди вдалося проникнути російським солдатам.
За інформацією джерел РБК-Україна, у місто могли прорватися близько тисячі російських окупантів.
Сьогодні 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські воїни зупинили просування ворога на півночі Покровська і не допустили перерізання важливої з точки зору логістики дороги.
Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники продовжують контрнаступальну операцію на Добропільському напрямку. Штурмовикам вдалося досягти успіхів.
За словами Сирського, це змушує ворога розпорошувати сили та унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.