Майже третина боїв та 50% застосування ворогом КАБів припадає на Покровськ, - Зеленський

За останні дні ворог не мав успіху на Покровському напрямку, проте на цій ділянці фронту відбувається майже третина боїв та 50% застосування ворогом КАБів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

"Покровськ - ворог успіху не мав за останні дні, 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому 50% від всіх застосувань КАБів йде на Покровськ. Ви розумієте, як нашим не просто", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що в Покровську зараз від 260 до 300 російських військових, у місті працює 425-й окремий штурмовий полк.

Президент подякував 35-й, 38-й бригадам, які на цьому напрямку також виконують завдання, а також 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам, які також виконують завдання на цьому напрямку.

За словами Зеленського, на Ставці обговорили ситуацію щодо Купʼянська, де за його словами, залишається близько 60 окупантів.

Президент зазначив, що дати зачистки Куп'янська визначені, але їх оприлюднювати не будуть.

На Лиманському напрямку, за словами Зеленського, без змін, ситуація стабілізується.

На Краматорському напрямку теж змін немає. У Костянтинівці тривають бої, але ситуація також поки що без змін. А у Добропіллі триває операція ЗСУ.

"Главком сказав, що 2-3 км вони ще зачистили, але Росія розуміє, що вона програла там ініціативу повністю, і розуміємо, що вона готує реванш. Це зрозуміло що вони накопичують війська по перехопленням, по всіх ознаках розуміємо", - додав Зеленський.

На Новопавлівському напрямку, за його словами, змін немає, ЗСУ ведуть бої проти окупантів у 6 населених пунктах.