ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Эвакуация практически невозможна. Стало известно, сколько гражданских осталось в Покровске

Покровск, Среда 05 ноября 2025 20:17
UA EN RU
Эвакуация практически невозможна. Стало известно, сколько гражданских осталось в Покровске Иллюстративное фото: в Покровске осталось более тысячи гражданских (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Покровске остается более тысячи мирных жителей. Их эвакуация практически невозможна из-за активных боевых действий.

Как передает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин.

"По данным, которые предоставляют местные органы власти, сейчас в Покровской общине 1800 человек, а в самом городе Покровск - 1200 гражданских", - рассказал Петлин.

Он обратил внимание, что вывезти из города их практически невозможно, поскольку там сейчас тяжелая ситуация.

Бои в Покровске

Напомним, российские оккупанты бросили свои основные силы на оккупацию Покровска. Они подошли к городу вплотную с юга и просачиваются внутрь.

Также россияне пытаются нарушить украинскую логистику и перерезать важные трассы.

Группировка войск "Восток" вчера, 4 ноября, сообщила о том, что украинские воины продолжают ликвидацию оккупантов внутри Покровска. При этом окружения города нет.

Уже сегодня, 5 ноября, пресс-служба 425-го ОШП "Скала" сообщила, что воинам подразделения удалось выбить россиян из здания городского совета Покровска. Враг понес потери и отступил.

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что около трети всех боестолкновений на фронте происходят в Покровске.

При этом, по его словам, половину авиабомб, которые россияне запускают в течение суток, "прилетают" по Покровску.

Также недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о продолжении украинской контрнаступательной операции под Добропольем. Таким образом украинские воины рассредотачивают внимание оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Покровск Эвакуация Война в Украине
Новости
Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"
Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место