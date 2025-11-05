Эвакуация практически невозможна. Стало известно, сколько гражданских осталось в Покровске

В Покровске остается более тысячи мирных жителей. Их эвакуация практически невозможна из-за активных боевых действий.

Как передает РБК-Украина , об этом на брифинге заявил представитель Донецкой ОВА Дмитрий Петлин.

Он обратил внимание, что вывезти из города их практически невозможно, поскольку там сейчас тяжелая ситуация.

"По данным, которые предоставляют местные органы власти, сейчас в Покровской общине 1800 человек, а в самом городе Покровск - 1200 гражданских", - рассказал Петлин.

Бои в Покровске

Напомним, российские оккупанты бросили свои основные силы на оккупацию Покровска. Они подошли к городу вплотную с юга и просачиваются внутрь.

Также россияне пытаются нарушить украинскую логистику и перерезать важные трассы.

Группировка войск "Восток" вчера, 4 ноября, сообщила о том, что украинские воины продолжают ликвидацию оккупантов внутри Покровска. При этом окружения города нет.

Уже сегодня, 5 ноября, пресс-служба 425-го ОШП "Скала" сообщила, что воинам подразделения удалось выбить россиян из здания городского совета Покровска. Враг понес потери и отступил.

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что около трети всех боестолкновений на фронте происходят в Покровске.

При этом, по его словам, половину авиабомб, которые россияне запускают в течение суток, "прилетают" по Покровску.

Также недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о продолжении украинской контрнаступательной операции под Добропольем. Таким образом украинские воины рассредотачивают внимание оккупантов.