Майже 1300 дронів і сотні авіабомб: Зеленський підрахував удари РФ за тиждень

Росія протягом минулого тижня здійснила масовані атаки по Україні, застосувавши близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб і дев’ять ракет різних типів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, однією з найбільш постраждалих стала Одеська область. Наразі всі служби продовжують роботу, щоб якнайшвидше відновити нормальні умови життя в уражених регіонах.

Президент наголосив, що Україна протидіє російському терору на різних рівнях - як військовому, так і дипломатичному. Зокрема, цього тижня було ухвалене важливе рішення щодо фінансових і безпекових гарантій для України: Єврорада погодила надання 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Крім того, Україна отримує суттєву підтримку від партнерів - пакети допомоги від Норвегії та Японії, а також домовленість із Португалією про спільне виробництво морських дронів.

"Продовжують працювати й переговорні команди України та США над шляхами завершення цієї війни достойним миром. І як потрібно працюють наші далекобійні санкції проти Росії. Агресор має розуміти, що війна не приносить дивідендів, а завжди повертається туди, звідки прийшла", - зазначив президент.