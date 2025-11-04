Оточення немає, логістика забезпечується. У ЗСУ розповіли подробиці оборони Покровська

Пошуково-ударні дії ЗСУ у Покровську тривають, російські окупанти зазначають втрат. Логістика наразі забезпечується, хоч вона й ускладнена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання військ " Схід ".

З початку поточної доби російські загарбники на Покровському напрямку здійснили 27 спроб потіснити українських військових із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск росіян і успішно відбили 23 атаки.

"У Покровську тривають пошуково-ударні дії та скоординована робота всіх складових Сил безпеки та оборони України. Ворог зазнає втрат. Оточення міста немає. Логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується", - розповіли військові.

Наразі тривають пошуково-ударні дії з виявлення та знищення російських ДРГ у Покровську із залученням операторів Сил безпілотних систем та штурмових підрозділів.

Крім того, у місті працюють групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ та ГУР Міноборони України.