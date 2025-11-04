Оточення немає, логістика забезпечується. У ЗСУ розповіли подробиці оборони Покровська
Пошуково-ударні дії ЗСУ у Покровську тривають, російські окупанти зазначають втрат. Логістика наразі забезпечується, хоч вона й ускладнена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання військ "Схід".
З початку поточної доби російські загарбники на Покровському напрямку здійснили 27 спроб потіснити українських військових із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск росіян і успішно відбили 23 атаки.
"У Покровську тривають пошуково-ударні дії та скоординована робота всіх складових Сил безпеки та оборони України. Ворог зазнає втрат. Оточення міста немає. Логістика, хоча й ускладнена, але забезпечується", - розповіли військові.
Наразі тривають пошуково-ударні дії з виявлення та знищення російських ДРГ у Покровську із залученням операторів Сил безпілотних систем та штурмових підрозділів.
Крім того, у місті працюють групи Сил спеціальних операцій, ВСП, СБУ та ГУР Міноборони України.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, наразі російські окупанти зосередили великі сили на Покровському напрямку. Росіяни хочуть оточити Покровськ та прилеглі населені пункти.
Бойові дії тривають у самому місті, куди вдалося проникнути російським солдатам. Джерела РБК-Україна повідомили, що у місто могли прорватися близько тисячі окупантів.
В понеділок, 3 листопада, 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ розповів, що українські воїни зупинили просування РФ на півночі Покровська і не допустили перерізання важливої з точки зору логістики дороги.
Наразі бойові підрозділи ГУР Міноборони проводять успішні операції у Покровську Донецької області. Їхньої метою є розширення вогневого впливу на логістику російських загарбників.