Естонія виділила 3,5 млн євро на Starlink для України

За словами міністра оборони Естонії Ханно Певкура, Україна сама поінформувала про необхідність підтримки для забезпечення зв'язку Starlink.

"І зрозуміло, це надзвичайно важлива допомога для них, яка має помітний ефект на полі бою. Можливості Starlink є особливо важливими, враховуючи бажання України значно збільшити кількість дронів, які потребують високопродуктивного інтернет-з'єднання", - зазначив він.

Міністр нагадав, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, в тому числі й Естонії.

"Тому, крім зброї, критично важливою є також інформаційно-технологічна підтримка, і тому я радий, що ми можемо допомогти Україні в покращенні її ІТ-потужностей, тим самим збільшуючи її шанси на перемогу у війні, яка щодня забирає сотні людських життів", - додав Певкур.

Зазначається, що 3,5 млн євро, виділені на придбання систем зв'язку Starlink, надходять з пакета допомоги Україні, який Естонія запланувала на 2025 рік.

Кошти, призначені для спільних закупівель Starlink, будуть спрямовані через ІТ-коаліцію, яку очолюють Естонія та Люксембург.

У відомстві зазначили, що цього року Естонія надала Україні військову допомогу в розмірі близько 0,3 % від ВВП Естонії. Допомога була спрямована на придбання військової допомоги для України через естонські підприємства, навчання, що проводиться Збройними силами, та розвиток інформаційних технологій за допомогою ІТ-коаліції.