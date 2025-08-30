США погодили Україні постачання Patriot і Starlink на понад 300 млн доларів
США погодили постачання Україні обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони Patriot та оплату супутніх послуг Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"США погодили продаж обладнання Україні на більш ніж 300 млн доларів для підтримки систем Patriot та закупівлю й обслуговування Starlink", - пояснив міністр.
За його даними, Держдеп США схвалив продаж обладнання для підтримки системи протиповітряної оборони Patriot та супутнього обладнання для України на суму 179,1 млн доларів.
"Системи ППО Patriot є життєво важливими для України. Вони захищають наших людей, наші міста та критичну інфраструктуру від безперервних російських повітряних атак", - наголосив Шмигаль.
Крім того, Держдеп США схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання Starlink на орієнтовну суму 150 млн доларів.
США почали надавати допомогу Україні
Зауважимо, що цієї ночі посол США при НАТО Меттью Вітакер повідомив, що США надають Україні зброю, що здатна уражати цілі в глибині РФ.
Раніше також повідомлялось, що США передадуть Україні понад 3 тисячі далекобійних ракет ERAM та ще деяке військове обладнання на загальну суму 825 млн доларів.
Крім того, днями посол Вітакер не виключив збільшення обсягів військової допомоги країнам по НАТО, які вони пізніше передають Україні.