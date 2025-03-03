ЄС вивчає, як допомогти Україні у разі обмеження роботи Starlink, - Politico
Європейська комісія вивчає, як можна допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку у разі обмеження доступу до мережі Starlink.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише видання, космічні системи зв'язку є важливим інструментом України, втім, наразі невідомо, чи продовжить мільярдер Ілон Маск пропонувати послуги Starlink в умовах війни.
Представник комісії з цифрових питань ЄС Томас Регньє заявив, що Київ вже висловим зацікавленість у тому, як він може використовувати об'єднану мережу існуючих національних урядових супутників ЄС Govsatcom й IRIS, який введуть в експлуатацію у 2030-х роках.
Також цього тижня депутат Європарламенту від групи "Відродження" Крістоф Грюдлер у листі до виконавчої влади Європейського союзу (ЄС) закликав "оцінити всі можливі альтернативні супутникові рішення, які ЄС міг би запропонувати Україні" замість Starlink. Він зауважив, що прискорення розгортання "Держкомзв'язку" у 2025-му шляхом пропуску процесу сертифікації могло б бути тимчасовим рішенням доти, доки розробляється IRIS.
Також ще одним варіантом є використання комерційних потужностей супутників Eutelsat, Hispasat або SES.
Ризик обмеження Starlink
Starlink відіграє важливу роль в Україні, забезпечуючи зв’язок для військових, урядових структур, критичної інфраструктури та цивільного населення. Завдяки супутниковому інтернету військові можуть координувати операції, використовувати безпілотники та підтримувати зв’язок навіть у зонах активних бойових дій.
Минулого тижня Reuters написало, що переговорники Сполучених Штатів Америки (США) тиснуть на Україну, вимагаючи від неї надати доступ до стратегічно важливих мінеральних ресурсів. Під час переговорів американська сторона порушила питання про можливе відключення країни від Starlink.
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