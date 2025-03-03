ЄС вивчає, як допомогти Україні у разі обмеження роботи Starlink, - Politico

Європейська комісія вивчає, як можна допомогти Україні у забезпеченні супутникового зв'язку у разі обмеження доступу до мережі Starlink.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише видання, космічні системи зв'язку є важливим інструментом України, втім, наразі невідомо, чи продовжить мільярдер Ілон Маск пропонувати послуги Starlink в умовах війни.

Представник комісії з цифрових питань ЄС Томас Регньє заявив, що Київ вже висловим зацікавленість у тому, як він може використовувати об'єднану мережу існуючих національних урядових супутників ЄС Govsatcom й IRIS, який введуть в експлуатацію у 2030-х роках.

Також цього тижня депутат Європарламенту від групи "Відродження" Крістоф Грюдлер у листі до виконавчої влади Європейського союзу (ЄС) закликав "оцінити всі можливі альтернативні супутникові рішення, які ЄС міг би запропонувати Україні" замість Starlink. Він зауважив, що прискорення розгортання "Держкомзв'язку" у 2025-му шляхом пропуску процесу сертифікації могло б бути тимчасовим рішенням доти, доки розробляється IRIS.

Також ще одним варіантом є використання комерційних потужностей супутників Eutelsat, Hispasat або SES.