Эстония выделила 3,5 млн евро на Starlink для Украины

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, Украина сама проинформировала о необходимости поддержки для обеспечения связи Starlink.

"И понятно, это чрезвычайно важная помощь для них, которая имеет заметный эффект на поле боя. Возможности Starlink особенно важны, учитывая желание Украины значительно увеличить количество дронов, которые нуждаются в высокопроизводительном интернет-соединении", - отметил он.

Министр напомнил, что Украина ежедневно борется за свободу всей Европы, в том числе и Эстонии.

"Поэтому, кроме оружия, критически важна также информационно-технологическая поддержка, и поэтому я рад, что мы можем помочь Украине в улучшении ее ІТ-мощностей, тем самым увеличивая ее шансы на победу в войне, которая ежедневно уносит сотни человеческих жизней", - добавил Певкур.

Отмечается, что 3,5 млн евро, выделенные на приобретение систем связи Starlink, поступают из пакета помощи Украине, который Эстония запланировала на 2025 год.

Средства, предназначенные для совместных закупок Starlink, будут направлены через ІТ-коалицию, которую возглавляют Эстония и Люксембург.

В ведомстве отметили, что в этом году Эстония предоставила Украине военную помощь в размере около 0,3 % от ВВП Эстонии. Помощь была направлена на приобретение военной помощи для Украины через эстонские предприятия, обучение, проводимое Вооруженными силами, и развитие информационных технологий с помощью ІТ-коалиции.