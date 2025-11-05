Естонія інвестує мільйони в Starlink для ЗСУ: про що ще домовилися Шмигаль і Певкур

Під час зустрічі Певкур повідомив про ініціативу своєї країни виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink для України.

Вони також обговорили посилення протиповітряної оборони, розвиток виробництва дронів та створення спільних оборонних підприємств.

"Цінуємо участь Естонії в PURL. Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК. Також говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio", - зазначив Шмигаль.

Він подякував естонській стороні за нову фінансову допомогу та постійну підтримку України.

"Дякую Естонії за рішучу підтримку українців у цій війні", – резюмував Шмигаль.

Що відомо про Starlink

Starlink - це глобальна система супутникового інтернету, створена компанією SpaceX, яку заснував Ілон Маск. Її мета - забезпечити швидкісний доступ до інтернету в будь-якій точці світу, особливо в місцях, де відсутня наземна інфраструктура або покриття звичайних провайдерів.

Мережа складається з тисяч малих супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO), що дозволяє зменшити затримку сигналу та забезпечити стабільний зв’язок навіть у важкодоступних регіонах.

Станом на 2025 рік Starlink працює у десятках країн, зокрема в Україні, де система відіграє ключову роль у підтримці зв’язку в умовах війни та пошкодженої інфраструктури.

Для підключення до Starlink використовується спеціальна термінальна станція ("тарілка"), яка автоматично з’єднується із супутниками на орбіті.