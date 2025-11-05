Естонія інвестує мільйони в Starlink для ЗСУ: про що ще домовилися Шмигаль і Певкур

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Шмигаль написав у Twitter.
Під час зустрічі Певкур повідомив про ініціативу своєї країни виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink для України.
Вони також обговорили посилення протиповітряної оборони, розвиток виробництва дронів та створення спільних оборонних підприємств.
"Цінуємо участь Естонії в PURL. Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК. Також говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio", - зазначив Шмигаль.
Він подякував естонській стороні за нову фінансову допомогу та постійну підтримку України.
"Дякую Естонії за рішучу підтримку українців у цій війні", – резюмував Шмигаль.
Starlink - це глобальна система супутникового інтернету, створена компанією SpaceX, яку заснував Ілон Маск. Її мета - забезпечити швидкісний доступ до інтернету в будь-якій точці світу, особливо в місцях, де відсутня наземна інфраструктура або покриття звичайних провайдерів.
Мережа складається з тисяч малих супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO), що дозволяє зменшити затримку сигналу та забезпечити стабільний зв’язок навіть у важкодоступних регіонах.
Станом на 2025 рік Starlink працює у десятках країн, зокрема в Україні, де система відіграє ключову роль у підтримці зв’язку в умовах війни та пошкодженої інфраструктури.
Для підключення до Starlink використовується спеціальна термінальна станція ("тарілка"), яка автоматично з’єднується із супутниками на орбіті.
У лютому стало відомо, що Вашингтон порушив питання про можливе відключення країни від Starlink на тлі переговорів про рідкісноземи з Києвом. Водночас відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки (США) наразі залишаються нестабільними. Після чого Європейська комісія почала вивчати, як допомогти Україні у разі обмеження доступу до мережі Starlink.
Вже у серпні США погодили оплату супутникових послуг Starlink для України. Державний департамент схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання приблизно на 150 млн доларів.
Останнім часом на фронті спостерігались декілька збоїв у роботі Starlink. Останній з них фіксувався у вересні. Тоді проблеми зі зв'язком фіксувались вздовж всіє лінії фронту.
Детально про те, що таке Starlink та чим він важливий для українського фронту - читайте у матеріалі РБК-Україна.