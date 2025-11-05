Эстония инвестирует миллионы в Starlink для ВСУ: о чем еще договорились Шмыгаль и Певкур

Во время встречи Певкур сообщил об инициативе своей страны выделить 3 млн евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink для Украины.

Они также обсудили усиление противовоздушной обороны, развитие производства дронов и создание совместных оборонных предприятий.

"Ценим участие Эстонии в PURL. Украина также готова участвовать в реализации проектов в рамках SAFE, что будет способствовать обоюдному развитию наших ОПК. Также говорили о тренировке украинских воинов в рамках операции Legio", - отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил эстонскую сторону за новую финансовую помощь и постоянную поддержку Украины.

"Спасибо Эстонии за решительную поддержку украинцев в этой войне", - резюмировал Шмыгаль.

Что известно о Starlink

Starlink - это глобальная система спутникового интернета, созданная компанией SpaceX, которую основал Илон Маск. Ее цель - обеспечить скоростной доступ к интернету в любой точке мира, особенно в местах, где отсутствует наземная инфраструктура или покрытие обычных провайдеров.

Сеть состоит из тысяч малых спутников на низкой околоземной орбите (LEO), что позволяет уменьшить задержку сигнала и обеспечить стабильную связь даже в труднодоступных регионах.

По состоянию на 2025 год Starlink работает в десятках стран, в частности в Украине, где система играет ключевую роль в поддержании связи в условиях войны и поврежденной инфраструктуры.

Для подключения к Starlink используется специальная терминальная станция ("тарелка"), которая автоматически соединяется со спутниками на орбите.