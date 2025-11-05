ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Естонія інвестує мільйони в Starlink для ЗСУ: про що ще домовилися Шмигаль і Певкур

Україна, Середа 05 листопада 2025 11:49
Естонія інвестує мільйони в Starlink для ЗСУ: про що ще домовилися Шмигаль і Певкур Фото: Естонія інвестує мільйони в Starlink для ЗСУ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Шмигаль написав у Twitter.

Під час зустрічі Певкур повідомив про ініціативу своєї країни виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв’язку Starlink для України.

Вони також обговорили посилення протиповітряної оборони, розвиток виробництва дронів та створення спільних оборонних підприємств.

"Цінуємо участь Естонії в PURL. Україна також готова долучатися до реалізації проєктів у межах SAFE, що сприятиме обопільному розвитку наших ОПК. Також говорили про тренування українських воїнів у межах операції Legio", - зазначив Шмигаль.

Він подякував естонській стороні за нову фінансову допомогу та постійну підтримку України.

"Дякую Естонії за рішучу підтримку українців у цій війні", – резюмував Шмигаль.

Що відомо про Starlink

Starlink - це глобальна система супутникового інтернету, створена компанією SpaceX, яку заснував Ілон Маск. Її мета - забезпечити швидкісний доступ до інтернету в будь-якій точці світу, особливо в місцях, де відсутня наземна інфраструктура або покриття звичайних провайдерів.

Мережа складається з тисяч малих супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO), що дозволяє зменшити затримку сигналу та забезпечити стабільний зв’язок навіть у важкодоступних регіонах.

Станом на 2025 рік Starlink працює у десятках країн, зокрема в Україні, де система відіграє ключову роль у підтримці зв’язку в умовах війни та пошкодженої інфраструктури.

Для підключення до Starlink використовується спеціальна термінальна станція ("тарілка"), яка автоматично з’єднується із супутниками на орбіті.

Starlink на фронті

У лютому стало відомо, що Вашингтон порушив питання про можливе відключення країни від Starlink на тлі переговорів про рідкісноземи з Києвом. Водночас відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки (США) наразі залишаються нестабільними. Після чого Європейська комісія почала вивчати, як допомогти Україні у разі обмеження доступу до мережі Starlink.

Вже у серпні США погодили оплату супутникових послуг Starlink для України. Державний департамент схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання приблизно на 150 млн доларів.

Останнім часом на фронті спостерігались декілька збоїв у роботі Starlink. Останній з них фіксувався у вересні. Тоді проблеми зі зв'язком фіксувались вздовж всіє лінії фронту.

Детально про те, що таке Starlink та чим він важливий для українського фронту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

