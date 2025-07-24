Естонія б’є на сполох: Росія стягує системи РЕБ ближче до кордонів НАТО

Росія розмістила свої системи радіоелектронної боротьби у безпосередній близькості до кордону з Естонією. Це викликає занепокоєння в країнах Балтії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними естонської влади, російська армія доставила додаткове обладнання для глушіння радіосигналів в район Кінгісеппа, міста, розташованого приблизно за 20 кілометрів від кордону з Естонією.

Агентство внутрішньої безпеки країни контактувало з російськими військовими з приводу цієї розробки.

Водночас Міністерство оборони Росії поки не коментувало цю інформацію.

Зазначається, що таке обладнання використовувалося на полі бою в Україні для перехоплення навігаційних сигналів безпілотників. Однак радіоелектронна боротьба також спричиняє серйозні перешкоди для Глобальної системи позиціювання, або GPS, яку використовують комерційні літаки та кораблі.