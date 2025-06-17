Польща фіксує перебої з GPS-сигналом над Балтійським морем через дії РФ

Влада Польщі фіксує над Балтійським морем перебої з GPS-сигналом і пов'язує це з діями Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо" .

Як зазначає видання, останніми днями все більше користувачів навігаційних систем повідомляють про серйозні проблеми з роботою GPS у північних регіонах Польщі та на Балтійському морі. Перебої торкнулися, зокрема, пасажирських рейсів - літак з Аліканте до Бидгоща довелося перенаправити до Познані через труднощі з навігацією.

Про проблеми також повідомляють оператори дронів, чиї пристрої втрачають зв'язок або віддаляються у невідомому напрямку.

До того ж проблеми не обмежуються Польщею. Подібні випадки були зареєстровані в країнах Балтії та Північної Європи, які також стикаються з порушеннями повітряного простору над Балтійським морем.

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Томаш Семоняк заявив, що за цими збоями стоїть Росія.

"Служби вже давно цим займаються у співпраці з органами, відповідальними за аеронавігацію та безпеку польського повітряного простору", - сказав він.

Польський міністр додав, що ця діяльність впливає не лише на цивільну авіацію, а й на функціонування військових частин та об'єктів стратегічного значення.

Аналогічну заяву зробив й міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Під час прес-конференції на військовій базі в Латкові він підтвердив, що Польща спостерігає систематичні перебої в роботі сигналу GPS над Балтійським морем.

"Ця діяльність пов'язана, за нашими джерелами, з діяльністю Російської Федерації, зокрема з диверсіями", - зазначив Косіняк-Камиш.

Глава Міноборони Польщі додав, що ситуацію також контролюють союзники по НАТО, зокрема Естонія, Фінляндія, Литва та Швеція. Кілька тижнів тому в Польщі відбулося спеціальне засідання комітету з безпеки, під час якого були розроблені рекомендації для військової та цивільної авіації. Інформацію також передано до Польського агентства аеронавігації та управління повітряним рухом.