Над країнами Європи погіршується сигнал GPS через російську РЕБ у Калінінграді

Над європейськими країнами фіксуються збої сигналу GPS - причиною, ймовірно, є те, що Російська Федерація використовує базу радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву члена дослідницької мережі Mastodon.

За даними дослідника, з 15 грудня над південною частиною Балтійського моря літаки страждають від навігаційних помилок, то вмикаючись, то вимикаючись.

"Здається, я знайшов місцезнаходження Балтійського глушителя. У Калінінграді, Росія", - заявив він.

Член дослідницької мережі пояснив, що побудувавши графік передбачуваної максимальної дальності дії перешкод для кожної поганої позиції, вони виділили одну область, яка виділяється - Калінінград.

I think I found the location of the Baltic Jammer. In Kaliningrad, Russia.



Since Dec 15 aircrafts have suffered from navigation errors over south Baltic Sea, on and off.



By plotting an assumed max jamming-range for each bad position there is one area standing out: Kaliningrad. pic.twitter.com/EgT6mcoZU4 — Markus Jonsson (@auonsson) January 3, 2024

Ситуація в Калінінграді

В червні минулого року ми писали, що у Литві хочуть заглушити російську пропагандистську радіостанцію Sputnik, яка транслюється з Калінінграда.

Нагадаємо, що в листопаді Росія перемістила свої стратегічні системи С-400 з Калінінграда на фронт в Україну. Це сталося після значних втрат.

Ми також повідомляли, що Німеччина закрила своє Генконсульство в Калінінграді.

Крім цього, у Польщі планують звести військову базу в місті Олецько, яке знаходиться поблизу кордону з Калінінградською областю РФ.

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