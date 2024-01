Над країнами Європи погіршується сигнал GPS через російську РЕБ у Калінінграді

За даними дослідника, з 15 грудня над південною частиною Балтійського моря літаки страждають від навігаційних помилок, то вмикаючись, то вимикаючись.

"Здається, я знайшов місцезнаходження Балтійського глушителя. У Калінінграді, Росія", - заявив він.

Член дослідницької мережі пояснив, що побудувавши графік передбачуваної максимальної дальності дії перешкод для кожної поганої позиції, вони виділили одну область, яка виділяється - Калінінград.

I think I found the location of the Baltic Jammer. In Kaliningrad, Russia.



Since Dec 15 aircrafts have suffered from navigation errors over south Baltic Sea, on and off.



By plotting an assumed max jamming-range for each bad position there is one area standing out: Kaliningrad. pic.twitter.com/EgT6mcoZU4