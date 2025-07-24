Эстония бьет тревогу: Россия стягивает системы РЭБ ближе к границам НАТО
Россия разместила свои системы радиоэлектронной борьбы в непосредственной близости к границе с Эстонией. Это вызывает беспокойство в странах Балтии.
Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным эстонских властей, российская армия доставила дополнительное оборудование для глушения радиосигналов в район Кингисеппа, города, расположенного примерно в 20 километрах от границы с Эстонией.
Агентство внутренней безопасности страны контактировало с российскими военными по поводу этой разработки.
В то же время Министерство обороны России пока не комментировало эту информацию.
Отмечается, что такое оборудование использовалось на поле боя в Украине для перехвата навигационных сигналов беспилотников. Однако радиоэлектронная борьба также вызывает серьезные помехи для Глобальной системы позиционирования, или GPS, которую используют коммерческие самолеты и корабли.
Россия глушит сигналы GPS
Напомним, в прошлом году сообщалось, что над европейскими странами фиксируются сбои сигнала GPS. Причиной называлось использование Россией базы радиоэлектронной борьбы в Калининградском регионе.
Также был зафиксирован беспрецедентно высокий уровень глушения GPS в северной и восточной Польше, включая Варшаву и на юге до города Лодзь.
В Эстонии заявили, что за сбои сигнала GPS в регионе Балтийского моря ответственна Россия.
Власти Финляндии также сообщали об увеличении количества "сбоев" в работе GPS. По их данным, источник влияний в работе авиационных и морских GPS, а также радаров, находится на территории России.
В июне этого года сообщалось, что власти Польши фиксируют над Балтийским морем перебои с GPS-сигналом и связывают это с действиями России.
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