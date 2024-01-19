Російські системи РЕБ глушать сигнали GPS у Польщі та Балтійському регіоні, - ISW

Нещодавно у Польщі та Балтійському регіоні були зафіксовані масштабні збої в роботі систем GPS. Не виключено, що це наслідок роботи в регіоні російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що польська радіостанція Radio Zet процитувала дані з сайту відстеження GPS-перешкод GPSJAM від 16 січня, що демонструють безпрецедентно високий рівень глушіння GPS у північній і східній Польщі, включно з Варшавою та на півдні до міста Лодзь.

Дані GPSJAM також демонструють аналогічні високі рівні перешкод GPS у південній частині Балтійського моря та північно-західній і центральній Польщі в період між 25-27 грудня 2023 року та 10 січня 2024 року. Польські ЗМІ припускають, що збої в грудні 2023 року могли бути пов'язані з невідомими військовими навчаннями НАТО в Балтійському регіоні або з нещодавніми російськими випробуваннями РЕБ у Калінінградській області.

Служба військової розвідки та безпеки Швеції (MUST) відкрила справу за фактами перешкод 12 січня в контексті навчань РЕБ Балтійського флоту Росії. Шведський підполковник Йоакім Паасіківі 6 січня повідомив, що, на його думку, нещодавні рівні перешкод GPS, є результатом "діяльності російського впливу або так званої гібридної війни". Він також додав, що Росія раніше уже втручалася в сигнали GPS у Північній Європі, щоб приховати свою активність у Мурманській області або зірвати навчання НАТО.

Російські ЗМІ повідомляли, що з середини грудня 2023 року підрозділи Балтійського флоту Росії проводили тренування з системою РЕБ "Борисоглібськ-2" у Калінінградській області. Деякі джерела пов’язали їх із вищезазначеними перешкодами.

Наразі ISW не може самостійно перевірити причину високого рівня перешкод GPS. Однак заслуговує на увагу припущення, що російські засоби РЕБ у Калінінградській області здатні настільки суттєво впливати на Польщу і Балтійський регіон.

Використання у війні систем радіоелектронної боротьби

У ГУР Міноборони повідомили, що Росія внесла зміни у свої крилаті ракети Х-101. Сьогодні ці ракети останіщені активною системою радіоелектронної боротьби та здатні викидати теплові пастки.

Раніше ISW повідомляв, що виведення з ладу силами ППО 13 січня більше 20 ворожих ракет за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, свідчить про впровадження інноваційних технологій протистояння ракетним ударам РФ.

Україна планує збільшити виробництво систем РЕБ для захисту від ворожих безпілотників.

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