У Фінляндії звинуватили Росію в перешкоджанні роботі GPS, - ISW

Влада Фінляндії повідомила про збільшення за останній тиждень кількості "збоїв" у роботі Global Positioning System (GPS). За їхніми даними, джерело впливів у роботі авіаційних та морських GPS, а також радарів, розташоване на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними фінського Федерального агентства транспорту і зв'язку Traficom, за останній тиждень кількість "збоїв" у роботі GPS почастішала.

Агентство послалося на конкретний інцидент, що стався у Фінській затоці в ніч з 10 на 11 липня. У соцмережі X (колишня Twitter) фінський морський пілот повідомив, що вночі він зазнав серйозних збоїв у роботі GPS і радарів під час керування суднами поблизу Котки та Гаміни на південному узбережжі Фінляндії. Пілот опублікував відеозапис збоїв у роботі свого радара і повідомив, що GPS був недоступний на 90 відсотках маршруту між пілотною підстанцією Орренгрунд і гаванню Гаміна.

В ISW зазначили, що повідомлення про посилення збоїв у роботі GPS та радарів у Фінській затоці співпадають із повідомленнями про російські перешкоди, що зачіпають балтійські країни та інші регіони Європи.

В Інституті нагадали, що в березні цього року, ймовірно російські перешкоди з Калінінграда заглушили GPS літака, на борту якого перебував тодішній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, а також змусили фінський авіаносець Finnair скасувати кілька рейсів з Фінляндії.

Також перешкоди GPS у країнах Балтії змусили Finnair скасувати рейси до естонського міста Тарту. Заборона діяла, доки аеропорт цього міста не запровадив систему заходження на посадку літаків, що не покладається на супутниковий сигнал цієї системи.

"Очевидне глушіння GPS з боку Росії, ймовірно, є частиною гібридної кампанії, що посилюється. Вона спрямована безпосередньо проти країн НАТО і має на меті підірвати підтримку України та єдності Альянсу", - йдеться у звіті ISW.