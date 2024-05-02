Естонія звинуватила Росію у глушенні GPS у регіоні Балтійського моря

Росія відповідає за давні збої сигналу GPS у регіоні Балтійського моря. Від дій Москви страждають усі країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Ми знаємо, що Росія глушить сигнал GPS із самого початку своєї агресії в Україні. За останні півтора роки ця проблема стала дуже серйозною у нашому регіоні", - заявив Цахкна в ефірі естонського телебачення.

За його словами, це стосується не лише Естонії, а й Латвії, Литви, Фінляндії, Норвегії, Швеції та Польщі.

"Якщо ми подивимося на дії Росії, ця атака на GPS є частиною гібридної акції, яка руйнує наше життя та порушує всілякі міжнародні угоди", - сказав Цахкна.

Відповідно до конвенції, до якої приєдналася і Росія, ніхто не повинен втручатися у роботу GPS. Але є безліч свідчень того, що збої йдуть з-під Санкт-Петербурга, Пскова і Калінінграда, заявив глава МЗС Естонії.

Проблеми для авіації

Нагадаємо, через перешкоди супутникової навігації з боку Росії постраждали тисячі рейсів авіакомпаній. Зокрема, було порушено 2309 рейсів Ryanair, 1368 рейсів Wizz Air, 82 рейси British Airways

Крім того, авіакомпанія Finnair призупинила польоти до Тарту на сході Естонії на один місяць через збої в роботі GPS.

Раніше міністерство оборони Німеччини заявило, що Росія причетна до збоїв роботи GPS у країнах Балтії.