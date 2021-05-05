Еще один контракт с Pfizer и приостановка строительства "Северного потока-2": новости за выходные

Экологи Германии заблокировали строительство "Северного потока-2", Украина договорилась об еще одном контракте с Pfizer, Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю. Подробнее о том, что произошло на выходных, 1-4 мая, - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Украина договорилась об еще одном контракте с Pfizer. Будет доставлено еще 10 млн доз вакцины.

Общее количество случаев коронавирусной инфекции в Индии выросло до 20 миллионов. Медицинские эксперты говорят, что фактические цифры могут быть в 5-10 раз выше, чем официальные данные.

Со 2 мая Украина закрыла въезд для граждан, прибывших из Индии или находились на ее территории. Ограничения будут действовать до конца карантина.

В Польше зафиксировали первый случай индийского штамма коронавируса. Им заболел дипломат, которого эвакуировали из Индии.

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Такое решение было принято впервые с начала пандемии.

Европейский союз запустит паспорта вакцинации от COVID в середине июня. Италия уже ввела национальный "зеленый пропуск" со второй половины мая.

Экологи Германии заблокировали строительство "Северного потока-2"

Одна из крупнейших природоохранных организаций Германии, NABU, подала иск против строительства "Северного поток - 2". Российский газопровод проходит через четыре охраняемых района в Балтийском море и наносит ущерб уязвимой морской среде.

Отмечается, что экологи оспаривают разрешение на строительство, выданное Федеральным агентством морского и гидрографического управления (BSH) Германии.

В Мехико рухнул метромост с поездом. Погибли минимум 24 человека

В столице Мексики рухнул метромост с поездом. В результате происшествия погибли 24 человека и около 80 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Местные жители заявили, что давно опасались обрушения, так как после землетрясения в 2017 году на опорах моста появились трещины.

Субсидии с мая будут назначать по-новому: что изменилось

Кабинет министров Украины изменил правила назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новые нормы заработали с 1 мая 2021 года.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас 92% получают субсидии в денежной форме. "С мая все 100% будут получать живыми деньгами", - сообщил премьер.

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех астронавтов вернулся на Землю 2 мая. Корабль успешно приводнился в Атлантический океан.

Приводнение корабля с четырьмя астронавтами на борту - американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло вблизи побережья штата Флорида в Мексиканском заливе в 02:57 по местному времени (09:57 по Киеву).

27 лет вместе. Билл Гейтс заявил о разводе с женой

Основатель компании Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс заявил о том, что разводится со своей женой Мелиндой Гейтс. Они пробыли в браке 27 лет.

Пара познакомилась в конце 1980-х, когда Мелинда присоединилась к компании Билла Microsoft. Поженились они 1 января 1994 года.

В Киево-Печерской лавре прихожане массово нарушали карантин: фото и видео с места богослужения

В воскресенье, 2 мая, в Киево-Печерской лавре прихожане массово нарушали карантинные ограничения во время того, как пришли освятить свои пасхальные корзины.

Большое количество прихожан столпилось в церкви. При этом люди не придерживались никакой социальной дистанции и у большинства не было защитных масок.

Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик обрадовала прогнозом

Погода в Украине 5 мая принесет в некоторые регионы потепление до 20 градусов. Таким образом, среда в нашей стране будет одной из самых теплых в Европе.