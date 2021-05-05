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Еще один контракт с Pfizer и приостановка строительства "Северного потока-2": новости за выходные

Новина українською → Среда 05 мая 2021 08:37
Еще один контракт с Pfizer и приостановка строительства "Северного потока-2": новости за выходные Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Экологи Германии заблокировали строительство "Северного потока-2", Украина договорилась об еще одном контракте с Pfizer, Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю. Подробнее о том, что произошло на выходных, 1-4 мая, - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

  • Украина договорилась об еще одном контракте с Pfizer. Будет доставлено еще 10 млн доз вакцины.

  • Общее количество случаев коронавирусной инфекции в Индии выросло до 20 миллионов. Медицинские эксперты говорят, что фактические цифры могут быть в 5-10 раз выше, чем официальные данные.

  • Со 2 мая Украина закрыла въезд для граждан, прибывших из Индии или находились на ее территории. Ограничения будут действовать до конца карантина.
  • В Польше зафиксировали первый случай индийского штамма коронавируса. Им заболел дипломат, которого эвакуировали из Индии.
  • Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Такое решение было принято впервые с начала пандемии.
  • Европейский союз запустит паспорта вакцинации от COVID в середине июня. Италия уже ввела национальный "зеленый пропуск" со второй половины мая.

Экологи Германии заблокировали строительство "Северного потока-2"

Одна из крупнейших природоохранных организаций Германии, NABU, подала иск против строительства "Северного поток - 2". Российский газопровод проходит через четыре охраняемых района в Балтийском море и наносит ущерб уязвимой морской среде.

Отмечается, что экологи оспаривают разрешение на строительство, выданное Федеральным агентством морского и гидрографического управления (BSH) Германии.

В Мехико рухнул метромост с поездом. Погибли минимум 24 человека

В столице Мексики рухнул метромост с поездом. В результате происшествия погибли 24 человека и около 80 получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Местные жители заявили, что давно опасались обрушения, так как после землетрясения в 2017 году на опорах моста появились трещины.

Субсидии с мая будут назначать по-новому: что изменилось

Кабинет министров Украины изменил правила назначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новые нормы заработали с 1 мая 2021 года.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас 92% получают субсидии в денежной форме. "С мая все 100% будут получать живыми деньгами", - сообщил премьер.

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех астронавтов вернулся на Землю 2 мая. Корабль успешно приводнился в Атлантический океан.

Приводнение корабля с четырьмя астронавтами на борту - американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло вблизи побережья штата Флорида в Мексиканском заливе в 02:57 по местному времени (09:57 по Киеву).

27 лет вместе. Билл Гейтс заявил о разводе с женой

Основатель компании Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс заявил о том, что разводится со своей женой Мелиндой Гейтс. Они пробыли в браке 27 лет.

Пара познакомилась в конце 1980-х, когда Мелинда присоединилась к компании Билла Microsoft. Поженились они 1 января 1994 года.

В Киево-Печерской лавре прихожане массово нарушали карантин: фото и видео с места богослужения

В воскресенье, 2 мая, в Киево-Печерской лавре прихожане массово нарушали карантинные ограничения во время того, как пришли освятить свои пасхальные корзины.

Большое количество прихожан столпилось в церкви. При этом люди не придерживались никакой социальной дистанции и у большинства не было защитных масок.

Украина будет одной из самых теплых в Европе: синоптик обрадовала прогнозом

Погода в Украине 5 мая принесет в некоторые регионы потепление до 20 градусов. Таким образом, среда в нашей стране будет одной из самых теплых в Европе.

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