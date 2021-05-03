Экологи Германии заблокировали строительство "Северного потока-2"

Одна из крупнейших природоохранных организаций Германии, NABU, подала иск против строительства "Северного поток - 2" . Российский газопровод проходит через четыре охраняемых района в Балтийском море и наносит ущерб уязвимой морской среде.

Об этом говорится в сообщении NABU .

Отмечается, что экологи оспаривают разрешение на строительство, выданное Федеральным агентством морского и гидрографического управления (BSH) Германии.

Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. В связи с поданным иском строительные работы на немецком участке пока не разрешены, говорится в сообщении.

Иску предшествовала процедура возражения, которая началась в 2018 году и в последний раз была расширена в марте 2021 года. BSH отклонило это возражение 1 апреля 2021 года.

Как отметили экологи, сейчас есть только один способ действий по ограничению ущерба Балтийскому морю.

"Кроме того, все более актуальным становится вопрос, нужен ли нам вообще этот трубопровод", - говорится в сообщении.