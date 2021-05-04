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В Мехико обрушился метромост: что сейчас известно

Новина українською → Мехико, Вторник 04 мая 2021 13:40
В Мехико обрушился метромост: что сейчас известно Фото: в Мехико рухнул метромост (milenio.com)
Автор: Анастасия Рокитна

На юго-востоке Мехико в районе станций Оливос и Тесонко рухнул метромост. В результате происшествия погибли минимум 23 человека.

Что сейчас известно о ситуации в Мехико, в материале РБК-Украина.

Что произошло

В Мехико под проходящим поездом метро обрушился мост. Местные жители заявили, что давно опасались обрушения, так как после землетрясения в 2017 году на опорах моста появились трещины.

Жертвы катастрофы

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что в результате происшествия погибли минимум 23 человека, госпитализированы 65 пострадавших, а всего более 100 пострадавших. Среди погибших есть несовершеннолетние.

Местные сообщили, что в поезде было довольно многолюдно - многие в это время еще возвращаются с работы.

Последствия крушения метромоста

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что после обрушения метромоста будет проведена проверка конструкций всей 12-й линии метро.

Проведение спасательной операции на месте обрушения метромоста было затруднено из-за угрозы падения нескольких вагонов метро, зависших над землей. В настоящее время операция завершена. На месте работают врачи, сотрудники правоохранительных органов, бойцы Нацгвардии и военные.

В Мехико обрушился метромост: что сейчас известноФото: в Мехико рухнул метромост (milenio.com)

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования родным и близким погибших. Он назвал произошедшее ужасной трагедией и призвал выяснить причины инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о 20 жертвах катастрофы в Мехико.

Отметим, в Италии рухнул автомобильный мост из-за ливня.

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