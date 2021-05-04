Число жертв обрушения метромоста в Мехико выросло до 24

Число жертв обрушения метромоста в Мехико (Мексика) выросло до 24 человек. На данный момент идентифицированы только пять погибших.

По ее словам, из общего числа жертв 21 человек погиб на месте. В прокуратуре Мехико отметили, что тела находятся в территориальном координационном управлении.

Кроме того, директор метрополитена Флоренсия Серрания отметила, что в конце 2019 года было проведено исследование 12-ой линии. Согласно анализу, работа на этом маршруте метро не представляла никакого риска.

"Мы будем сотрудничать с Министерством труда и генеральной прокуратурой Мехико, чтобы предоставить всю информацию, которая есть в распоряжении метро, ​​чтобы выяснить причину этой ужасной аварии", - добавила она.