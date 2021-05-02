Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю
Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех астронавтов вернулся на Землю. Корабль успешно приводнился в Атлантический океан.
Трансляцию прибытия корабля ведет американское космическое агентство NASA.
Приводнение корабля с четырьмя астронавтами на борту - американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути произошло вблизи побережья штата Флорида в Мексиканском заливе в 02:57 по местному времени (09:57 по Киеву).
Напомним, в прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС. Crew Dragon доставил на космическую станцию астронавтов.
Корабль Crew Dragon прилетел на МКС в ноябре прошлого года. Среди членов экипажа были американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути. В конце апреля им на смену прилетел другой Crew Dragon с экипажем из американцев Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосидэ и француза Тома Песке.
Как писало РБК-Украина, ранее космический корабль Crew Dragon благополучно отстыковался от Международной космической станции